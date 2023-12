شرطة برلين تداهم جمعية نسوية مؤيدة لفلسطين وتفتش شقق أعضائها- (تدوينات)

برلين- “القدس العربي”: نفذت شرطة برلين، الأربعاء، مداهمة استهدفت جماعة يسارية نسوية “متهمة بدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين لصحيفة “تاغس شبيغل” إن “مسؤولي أمن الدولة قاموا بتفتيش ست شقق وعقارين مسرحيين في برلين منذ ساعات الصباح. وتم فتح تحقيقين للنيابة العامة للاشتباه في استخدام لوحات ترخيص تابعة لمنظمات غير دستورية وإرهابية”.

ويجري التحقيق مع ستة مشتبه بهم، خمسة منهم ينتمون إلى المجموعة النسائية اليسارية “الزوراء”. وبحسب المعلومات، فإن النيابة العامة تتهم الموقوفين بالقيام بالدعاية لصالح “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وتعتبر مجموعة “الزوراء” منظمة نسوية يسارية، تتضامن على الإنترنت مع فلسطين.

وتصف مجموعة “الزوراء” نفسها على الإنترنت بأنها “منظمة نسائية شابة” و”مناهضة للرأسمالية، وأممية، ومناهضة للفاشية”.

وبحسب تقرير ورد على صحيفة “بي زد”، فقد تم نشر 170 من أفراد الشرطة في برلين لتنفيذ عمليات المداهمة.

House searches with 170 German Police officers deployed against Anticapitalist Women Org. “ZORA” due to #Palestine solidarity and instagram posts by the group in #Berlin. Police also targetted a left-wing migrant project and a social center. #Germany https://t.co/JHikYMz5LC

— Ghassan 𓂆 ☭ غسان (@GhassanKDE) December 20, 2023