شرطة برلين تنشر 1500 ضابط لمباراة كرة السلة بين ألبا برلين ومكابي تل أبيب- (صور وفيديو)

برلين: تتواجد قوة كبيرة من الشرطة قوامها 1500 فرد في الخدمة لتأمين مباراة كرة السلة في الدوري الأوروبي بين ألبا برلين الألماني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وذكرت شرطة العاصمة الألمانية برلين على حسابها في موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن التدابير الوقائية تشمل إغلاق الطرق وحظر السكاكين في عدد من المناطق من بينها صالة (أوبر أرينا)، التي تجرى عليها المباراة، والفندق الذي يقيم فيه فريق مكابي.

ويعتبر تواجد الشرطة في الملاعب أمر غير معتاد في مباريات كرة السلة،غير أن تواجدها المكثف يعود لعدم استبعاد احتجاجات معادية لإسرائيل والسامية وأعمال عنف.

وقالت إيريس سبرانغر، عضو مجلس الشيوخ في برلين للشؤون الداخلية على موقع إكس، إن الأشخاص الذين قد يتسببون في مشاكل خلال المباراة منعوا من دخول ملعب اللقاء.

Massive Polizeipräsenz beim Basketballspiel @albaberlin vs Maccabi Tel Aviv, wenig Zuschauer. Zwei Personen im Publikum halten Kufiya hoch. Unter Applaus der anderen Zuschauer werden sie aus der Arena hinausbegleitet. Via @morgenpost pic.twitter.com/Xh4sKsqSJy — Alexander Rothe (@AlexRothe92) November 28, 2024

(د ب أ)