سياسة | دولي | أوروبا

شرطة برلين تواصل التصدي لشعار “من النهر إلى البحر.. فلسطين حرة”

منذ 58 دقيقة

متظاهرون خارج وزارة الخارجية في برلين في 5 يونيو 2025، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي. ا ف ب

حجم الخط
0

برلين: على الرغم من اختلاف التقييمات القانونية، ستواصل شرطة برلين التدخل عندما يردد أفراد الشعار المؤيد لفلسطين “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”.

ويفترض الشعار وجود دولة فلسطينية حرة في منطقة تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، حيث تقع إسرائيل حاليًا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيا ديرشكه، إن الشرطة ملزمة بتسجيل هوية المشتبه بهم في ضوء افتراض الادعاء العام الألماني أن ترديد الشعار يستوجب المساءلة الجنائية، وأضافت: “إذا وجدت شكوك أولية حول جريمة، فنحن ملزمون بملاحقتها ومنع استمرارها”.

ونظرًا لاختلاف أحكام صادرة من محاكم في برلين بشأن تجريم الشعار، الذي يشكك في حق إسرائيل في الوجود، يسود عدم يقين بين الشرطة بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضحت ديرشكه أنه طلب من الادعاء العام تقييم الوضع القانوني الراهن. ولا يزال مكتب المدعي العام يرى أن ترديد الشعار ينطوي على شبهة جنائية أولية. وقالت ديرشكه: “صدور إيضاح من محكمة عليا بشأن المسؤولية الجنائية سيكون مهمًا للغاية لنا جميعًا”.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد صنفت الشعار باعتباره رمزًا لحركة “حماس” المحظورة.

وفي برلين، برأت محكمة تيرجارتن الابتدائية مؤخرًا ناشطة رددت الشعار. وقد استأنف مكتب الادعاء العام هذا القرار.

في المقابل، أدانت المحكمة الإقليمية في برلين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، امرأة أخرى بنشر الشعار باعتباره استخدامًا لرمز منظمة إرهابية، وحكمت عليها بغرامة. والحكم غير قابل للطعن.

وتنظر مكاتب ادعاء عام في ولايات ألمانية أخرى – مثل بافاريا وزارلاند وسكسونيا وتورينجن – إلى الشعار على أنه ينطوي على شبهة جنائية أولية، وتلاحق جنائيًا مردديه بناءً على ذلك.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مشرعة ألمانية: على برلين التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل
4 - أغسطس - 2025
برلين: إسرائيل لا تزال ملزمة بضمان توفير شامل للمساعدات لقطاع غزة
2 - أغسطس - 2025
وزير خارجية ألمانيا يخفف حدة تعليقاته عن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال زيارة للضفة الغربية
1 - أغسطس - 2025
ألمانيا تحث على مسار تفاوضي سريع ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطين- (فيديو)
31 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية