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شرطة بريطانيا: العثور على 9 أجهزة مشبوهة بعد إطلاق نار على رجل

منذ 56 دقيقة

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لندن: أعلنت الشرطة البريطانية العثور على تسعة أجهزة مشبوهة على الأقل في موقع حادث أُطلق فيه النار على رجل كان يحمل منشارًا كهربائيًا، أثناء محاولة توقيفه في جنوب إنكلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا)، اليوم السبت، أن المشتبه به كان يرتدي قناع غاز وسترة واقية، عندما أطلق شرطي النار عليه بالقرب من حانة “بارك جيت” في هولينجبورن بمقاطعة كينت، الإثنين الماضي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وتشتبه الشرطة في أن المشتبه به كان يحمل سلاحًا ناريًا بدائيًا، أو عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما استدعى استدعاء فريق من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به لا يزال في المستشفى، متأثرًا بإصابات خطيرة، وفق ما جاء في بيانها اليوم.

وأضافت أن الحادث لا يُعامل على أنه مرتبط بالإرهاب.

وكانت الشرطة قد توجهت إلى عنوان في شارع أشفورد نحو الساعة 7:15 مساءً (18:15 بتوقيت غرينتش) الإثنين الماضي، لإلقاء القبض على الرجل للاشتباه في تورطه في اعتداء، بحسب ما أفاد مكتب سلوك الشرطة المستقل.

ورفض الرجل مغادرة المنزل، ما استدعى نشر قوات مسلحة من الشرطة، قبل أن يُطلق النار عليه قرابة الساعة التاسعة مساءً.

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