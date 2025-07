شرطة بريطانيا: العثور على 9 أجهزة مشبوهة بعد إطلاق نار على رجل

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية العثور على تسعة أجهزة مشبوهة على الأقل في موقع حادث أُطلق فيه النار على رجل كان يحمل منشارًا كهربائيًا، أثناء محاولة توقيفه في جنوب إنكلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا)، اليوم السبت، أن المشتبه به كان يرتدي قناع غاز وسترة واقية، عندما أطلق شرطي النار عليه بالقرب من حانة “بارك جيت” في هولينجبورن بمقاطعة كينت، الإثنين الماضي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وتشتبه الشرطة في أن المشتبه به كان يحمل سلاحًا ناريًا بدائيًا، أو عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما استدعى استدعاء فريق من خبراء المفرقعات إلى موقع الحادث.

A plumber, who was shot by police while wielding a chainsaw and wearing a gas mask, has been named.

According to The Telegraph, Sean O’Meara was shot in the abdomen by officers while at his parents’ house in Hollingbourne, near Maidstone.

The 36-year-old is believed to have… pic.twitter.com/hJBocDSWYM

