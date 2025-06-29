شرطة بريطانيا تفحص مقاطع فيديو لفرقة موسيقية قادت هتافات مناهضة لإسرائيل

لندن: ذكرت الشرطة البريطانية أنها تعكف على فحص مقاطع فيديو لفرقة موسيقية، قادت هتافات “الموت لقوات الدفاع الإسرائيلية” في مهرجان غلاستونبري أمس السبت.

وقاد مغني الراب بوبي فيلان، من ثنائي الراب بانك بوب فيلان، الحشود الحاضرة في المهرجان، بهتافات “فلسطين حرة حرة” و”الموت الموت لقوات الدفاع الإسرائيلية”.

في بث مباشر على قناة BBC: مغني البانك بوب ويلم هتف “الموت لجيش الاحتلال الإسرائيلي” خلال أكبر مهرجان موسيقي في بريطانيا، وقد تم تداول الفيديو على نطاق واسع pic.twitter.com/5BaHUwMI1O — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 28, 2025

وقالت شرطة أفون وسومرست إن الأدلة المصورة سيتم تقييمها من قبل الضباط “لتحديد ما إذا كانت هناك أي جرائم ربما تم ارتكابها تتطلب تحقيقا جنائيا”.

وقالت السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها “منزعجة للغاية من الخطاب التحريضي والكراهية التي تم التعبير عنها على خشبة المسرح في مهرجان غلاستونبري”.

وأدان وزير الصحة ويس ستريتنج اليوم الأحد تصرفات الفرقة الموسيقية ووصفها بأنه “مروعة”.

(أ ب)