شرطة بريطانيا هددت محتجة سلمية كانت تحمل العلم الفلسطيني وشعار “غزة حرة” باعتقالها تحت طائلة دعم منظمة إرهابية

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، قال فيه إن شرطة مقاطعة كينت البريطانية هددت باعتقال محتجة سلمية كانت ترفع العلم الفلسطيني. وتتهم الشرطة لورا ميرتون بأنها تدعم جماعة مصنفة كإرهابية لحملها علامة “غزة حرة”.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة هددت المتظاهرة التي كانت تحتج سلميا باعتقالها بناء على قانون الإرهاب لحملها العلم الفلسطيني ولافتة “غزة حرة” و”إسرائيل ترتكب إبادة” متهمة إياها بدعم جماعة إرهابية.

وقالت الصحيفة إن ضباط الشرطة اتهموا ميرتون (42 عاما) التي شاركت مساء الاثنين في تظاهرة سلمية بمدينة كانتبري، بأنها عبّرت عن مواقف داعمة لـ”بالستاين أكشن” أو منظمة العمل الفلسطيني التي حُظرت بداية الشهر بموجب قانون الإرهاب.

وقالت ميرتون إن أيا من الشعارات التي كانت تحملها ذكرت اسم “بالستاين أكشن” صراحة، وعندما سئلت مباشرة إن كانت تدعم جماعة محظورة أجابت “لا أفعل”.

وقامت الناشطة بتصوير المواجهة مع الشرطة، حيث سُمع أحد الضباط وهو يقول لها: “ذكر الحرية لغزة، إسرائيل، الإبادة كل هذا يقع تحت الجماعات المحظورة، وهي جماعات إرهابية حسبما أملت الحكومة”. ومضى قائلا إن عبارة “غزة حرة” هي داعمة لحركة “بالستاين أكشن”، مضيفا أن “التعبير عن رأي أو اعتقاد داعم لمنظمة محظورة، أي بالستاين أكشن هو جريمة تحت بند 12 (1 إي) من قانون الإرهاب”. وأخبرها الضابط أنها ارتكبت ذلك الجرم.

وقال الضباط إنهم سيعتقلون ميرتون إلا في حالة وافقت على إعطائهم اسمها وعنوانها وهو ما فعلته على تردد.

ونقلت الصحيفة عن ميرتون قولها: “لا أرى أن أي شيء كنت أرتديه وأي شيء كنت أرفعه وأي شيء كنت أقوله، يمكن أن يعتبر دعما لجماعة محظورة”، وقالت: “هذا مرعب، فقد كنت واقفة هناك وأفكر أن هذه التجربة الأكثر سلطوية وديكتاتورية وغرائبية مررت بها في هذا البلد. حيث قيل لي إنني أدعم جريمة إرهابية من رجلين يحملان السلاح”، و”انتهى الأمر بي أن أعطيت معلوماتي الشخصية، وأنا ساخطة لهذا لاعتقادي أنه ليس قانونيا على الإطلاق”.

ودخل حظر منظمة “بالستاين أكشن”، وهو الأول من نوعه ضد جماعة احتجاجية تعمل بشكل مباشر، حيز التنفيذ في 5 تموز/ يوليو بعد أن رفض قاضي المحكمة العليا منح هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، أمرا قضائيا بتعليق نشاطها ريثما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مذكرات مكتوبة، حذر رضا حسين وبليني ني غرالايغ، الممثلين عن عموري، من أن “حظر منظمة بالستاين أكشن سيؤثر على الأرجح وبطريقة مخيفة وواسعة على حرية التعبير والتجمع لمن يريدون التنديد بانتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة”.

وفي محاولة فاشلة للاستئناف على القرار، أخبرت ني غرالايغ محكمة الاستئناف أن “عددا كبيرا من الأفراد الراغبين في مواصلة الاحتجاج سيقعون تحت طائلة نظام الحظر نظرا لافتقاره إلى الوضوح”.

وقال أحد ضباط الشرطة لميرتون إنهم “يحاولون أن يكونوا عادلين”، مضيفا: “كان بإمكاننا أن نقفز من السيارة ونعتقلك ونسحبك في شاحنة”.

وشرحت ميرتون المقيمة في كانتبري أن ما دفعها للاحتجاج قائلة: “يقتل الناس يوميا، ولا أستطيع تحمل ذلك، لا أستطيع تحمل الجلوس دون فعل أي شيء. مجرد الظهور في ساعة الذروة لتذكير الناس بوجود فلسطين وبأن الإبادة الجماعية تحدث، ومحاولة إخفاء ذلك في الوعي العام، ولم يكن وراء ذلك الدافع أي شيء آخر”.

ووصف توم ساوثردن، مدير قسم القانون وحقوق الإنسان في منظمة أمنستي- بريطانيا اللقطات بأنها “مقلقة للغاية”. وأضاف: “لطالما انتقدنا قانون الإرهاب في بريطانيا لكونه فضفاضا ومبهما بشكل مفرط، ويشكل تهديدا لحرية التعبير. يوثق هذا الفيديو جانبا واحدا من هذا النوع من الأمور التي كنا نحذر منها”.

وقال متحدث باسم شرطة كينت: “بموجب قانون الإرهاب، يعد حمل أو عرض أشياء قد تثير شكوكا معقولة في أن الفرد عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة مثل بالستاين أكشن جريمة جنائية”.