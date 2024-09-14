شرطة دبي والقنصلية السعودية تصدران بيانا عاجلا بشأن حادث اللاعب فهد المولد- (بيان)

دبي: أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي بيانا عاجلا عن حادث لاعب فريق الشباب السعودي ومنتخب السعودية، فهد المولد، اليوم السبت.

أشارت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي.

وأوضح البيان أن المولد سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في أحد مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وشدد بيان شرطة دبي “في إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها”.

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد… pic.twitter.com/zFCdM4yaU3 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 14, 2024

من جانبها أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بيانا بشأن فهد المولد يقول “تود القنصلية العامة في دبي الافادة بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس الماضي، وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي”.

وأشار بيان القنصلية السعودية “كما وصل مساء أمس الجمعة الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى مدينة دبي ومتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى”.

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي تصدر بيانًا بشأن حادث #فهد_المولد pic.twitter.com/09B0JUSyWl — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) September 14, 2024

كما وصل عصر اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الاعلام والاتصال بالنادي، وأوضحت القنصلية بأنها لازالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب الذي يخضع للمراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية الأزمة له.

(د ب أ)