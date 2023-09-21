شرطة طالبان تنقذ سيدة محتجزة في غرفة مظلمة منذ 25 عاما

إسلام آباد: أعلنت وزارة داخلية طالبان اليوم الخميس إنقاذ سيدة، تم احتجازها في غرفة مظلمة لمدة 25 عاما في العاصمة الأفغانية.

وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية السيدة وهي محتجزة في غرفة مليئة بالقاذورات والركام. وكان يتم تزويدها بالطعام عبر نافذة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني ” إنها تشعر بالخوف عندما ترى أشخاصا آخرين”.

وتتلقى السيدة العلاج في مستشفى بكابول، عقب أن تعرضت لأذى نفسي وبدني.

وقالت الشرطة إن السيدة عانت لأعوام بعد انفصالها عن زوجها الأول، كما واجهت مشاكل أخرى من بينها عدم الإنجاب وأنشطة أشقائها الاجرامية وخلاف بشأن الميراث.

وقد تم إلقاء القبض على أربعة من أفراد أسرتها من بينهم شقيقها. وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية على نطاق واسع.

(د ب ا)