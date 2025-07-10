شرطة غزة تؤكد إلزامية التداول بجميع الفئات النقدية في القطاع

غزة: أكدت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالتداول بجميع الفئات النقدية في القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته وزارة الداخلية الفلسطينية على صفحتها في موقع “فيسبوك”، إنّه: “وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، فإنها تؤكد على جميع الجهات والمواطنين، لا سيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، إلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانونًا، وخاصة فئات (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة، شرط أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملًا وألا تكون مزوّرة”.

وأضافت أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار،

ومن يخالف، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة.

(د ب أ)