شرطة لاس فيغاس تستجوب مسؤولا إسرائيليا للاشتباه باستدراجه قاصرين لغرض جنسي

إسطنبول: استجوبت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية مسؤولا بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، للاشتباه في محاولته استدراج قاصرين لأغراض جنسية، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، السبت، أن شرطة لاس فيغاس اعتقلت رئيس أحد إدارات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل (حكومية)، مع 7 آخرين خلال عملية أمنية ضد الجرائم عبر الإنترنت.

وأوضحت الشرطة أن المسؤول الإسرائيلي، لم تسمه، كان يحضر مؤتمرا مهنيا في الولايات المتحدة وقت اعتقاله الأسبوع الماضي، وفق الصحيفة.

وذكرت أن جميع المشتبه فيهم جرى إطلاق سراحهم بعد استجوابهم، موضحة أنه من المتوقع توجيه لوائح اتهام ضدهم.

وقالت الصحيفة إن المسؤول الإسرائيلي أُطلق سراحه بعد استجوابه وعاد إلى إسرائيل.

وأفاد جهاز الأمن السيبراني بأن المسؤول أبلغ عن الحادثة، مضيفا أنه لم يتلقَ بعد تفاصيل رسمية من السلطات الأمريكية.

وأضاف الجهاز أنه اتفق مع المسؤول على منحه إجازة حتى تتضح الأمور، بحسب الصحيفة.

وتعتبر الهيئة التي أنشئت عام 2017 بقرار حكومي، هي المكلفة بحماية الأمن السيبراني للمؤسسات والمواطنين في إسرائيل، وتتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.

(الأناضول)