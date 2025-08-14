شرطة لندن: أكثر من 140 شخصاً أبلغوا عن جرائم في قضية محمد الفايد

صاحب متجر هارودز السابق محمد الفايد لدى وصوله إلى المحكمة العليا في لندن، 27 يوليو 2007. ا ف ب

لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن 146 شخصاً تقدموا ببلاغات عن جرائم في إطار التحقيق الجاري في قضية رئيس مجموعة “هارودز” السابق محمد الفايد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، جرى الكشف عن عدد البلاغات في تحديث مصوَّر أُرسل إلى الضحايا المزعومين مطلع الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك بعد شهر من اعتذار شرطة العاصمة للضحايا المزعومين عن الألم الذي لحق بهم.

وتجري الشرطة حالياً تحقيقاً حول كيفية تعاملها مع المزاعم التاريخية المرتبطة بالفايد، كما تحقق مع أي شخص يُحتمل أنه سهّل أو مكّن ارتكاب تلك الجرائم، وما إذا كان هناك أي سوء سلوك أو فساد قد حدث.

وكانت الشرطة قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تحقق مع أكثر من خمسة أشخاص يُشتبه في أنهم سهّلوا الاعتداءات الجنسية المزعومة من قبل رئيس “هارودز” السابق ضد عشرات النساء والفتيات.

كما تنظر الشرطة في دور الأفراد المحيطين برجل الأعمال، والذين ربما ساعدوا في ارتكاب الجرائم التي يُقال إنها امتدت على مدار عقود بين عامي 1977 و2014.

وتواجه شرطة العاصمة أيضاً مزاعم بالفساد، إذ ذكرت صحيفة “ذا غارديان” أن بعض رجال الشرطة متهمون بتلقي رشى لمساعدة الفايد في اضطهاد العاملين وتجنب اتهامات بسوء السلوك.

(د ب أ)