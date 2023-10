شرطة لندن تحقق مع سائق مترو طلبَ من الركاب الصلاة من أجل الفلسطينيين- (فيديو)

أنقرة: فتحت شرطة النقل البريطانية “BTP” تحقيقاً مع سائق مترو أنفاق بالعاصمة لندن طلبَ من الركاب الدعم والصلاة من أجل الفلسطينيين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، سائق مترو الأنفاق في لندن، وهو يردد شعارات مع الركاب الذين يتظاهرون تضامناً مع الفلسطينيين، ويطلب منهم الصلاة والدعاء من أجل المدنيين الفلسطينيين.

وكتبت شرطة النقل البريطانية، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “المسؤولين اطلعوا على المقطع المصور الذي يظهر هتافات يقودها سائق مترو أنفاق في لندن”.

Here's a longer clip of the Free Palestine tube driver which I downloaded in case the poster blocks or deletes.

Good of him to get their blood pumping with fully eight Free Free Palestines just as they reach Marble Arch. pic.twitter.com/flxnqoTZRa

