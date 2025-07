شرطة لندن تعتقل عشرات من مؤيدي حركة “العمل من أجل فلسطين” -(صور وفيديو)

“القدس العربي”: اعتقلت شرطة لندن عشرات المحتجّين للسبت الثاني على التوالي بسبب دعمهم لحركة “العمل من أجل فلسطين” (بالستاين أكشن)، وذلك بعد أسبوع على إصدار الحكومة البريطانية قرارا مثيرا للجدل بحظر المجموعة بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب”.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس إن عناصرها نفذوا “41 عملية اعتقال” لمتظاهرين عبّروا عن تضامنهم مع “بالستاين أكشن”، إلى جانب توقيف شخص آخر بتهمة “الضلوع في اعتداء”. وأضافت أن ساحة البرلمان تم “إخلاؤها” بالكامل من المحتجين مساءً.

وأظهرت لقطات من المكان عناصر الشرطة وهم يطوّقون مجموعة صغيرة رفعت لافتات تندّد بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتدعو لدعم “بالستاين أكشن”، في ساحة البرلمان في قلب لندن.

The police are currently arresting people again in Parliament square for holding signs saying they support Palestine Action.

You can hear a member of the public asking the police what they’ll tell their children when they ask what they did to prevent the genocide in Gaza. 🎯 pic.twitter.com/4Buge7k0g0

— Wokerati Marty (@David75234833) July 12, 2025