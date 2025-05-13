شرطة لندن تفتح تحقيقا بعد اندلاع حريق محدود بمدخل منزل رئيس الوزراء

لندن: فتحت شرطة لندن تحقيقا الإثنين غداة حريق اندلع ليل الأحد في منزل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار.

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو/ تموز وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.

ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان الإثنين إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحا (00:35 ت غ) بلاغا بشأن هذا الحريق.

وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية، ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ “التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق”.

وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحدا لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة.

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إنّ عناصرها تدخلوا لإخماد “حريق صغير خارج أحد العقارات”.

وأضافت أنّها تلقت البلاغ “في الساعة 1:11 صباحا، وتمّت السيطرة على الحريق عند الساعة 1:33 صباحا”.

وشكر ستارمر خدمات الطوارئ، بحسب متحدث باسمه.

(أ ف ب)