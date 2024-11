شرطة لندن تفجر “طردا مشبوها” قرب السفارة الأمريكية وترسل خبراء متفجرات لمطار غاتويك بعد إخلاء صالة ركاب- (فيديو)

لندن: أعلنت شرطة لندن صباح الجمعة أنها فجرت “طردا مشبوها” قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة.

وقالت شرطة العاصمة على منصة إكس “يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الكبير الذي سمع في المنطقة قبل فترة قصيرة كان انفجارا مضبوطا نفذه ضباطنا”، مشيرة إلى أن التحقيق جار.

قبيل ذلك، قالت الشرطة إنها تلقت تحذيراً بشأن “حادث وقع بالقرب من السفارة الأمريكية” الواقعة في حي ناين إلمز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.

وأضافت أنه “تم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي بينما يحقق الضباط في شأن طرد مشبوه”.

An incident was reported in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms with witnesses who said they heard a loud bang.

The police confirmed they cordoned off the area while officers investigated a suspect package ⬇️ https://t.co/XBJ0i9ViLO pic.twitter.com/RFjIoW5sgW

