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شرطة لندن تفجر “طردا مشبوها” قرب السفارة الأمريكية وترسل خبراء متفجرات لمطار غاتويك بعد إخلاء صالة ركاب- (فيديو)

منذ ساعتين

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لندن: أعلنت شرطة لندن صباح الجمعة أنها فجرت “طردا مشبوها” قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة.
وقالت شرطة العاصمة على منصة إكس “يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الكبير الذي سمع في المنطقة قبل فترة قصيرة كان انفجارا مضبوطا نفذه ضباطنا”، مشيرة إلى أن التحقيق جار.
قبيل ذلك، قالت الشرطة إنها تلقت تحذيراً بشأن “حادث وقع بالقرب من السفارة الأمريكية” الواقعة في حي ناين إلمز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.
وأضافت أنه “تم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي بينما يحقق الضباط في شأن طرد مشبوه”.

من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية على منصة إكس أن “السلطات المحلية تقوم بفحص طرد مشبوه خارج” المبنى.
في إشارة أخرى إلى ان السلطات في حالة تأهب، أعلن مطار غاتويك من جهته أنه تم إخلاء “قسم كبير من المحطة الجنوبية”.

خبراء متفجرات لمطار غاتويك بعد إخلاء صالة ركاب

وقالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إن الشرطة أرسلت فريقا متخصصا في إبطال مفعول القنابل إلى مطار غاتويك في لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة، وذلك بعد إخلاء صالة ركاب في وقت سابق.

وذكرت شرطة ساسكس أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر.

وقال مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما والذي يبعد حوالي 48 كيلومترا جنوبي لندن، في وقت سابق إنه أخلى جزءا كبيرا من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني.

وقالت شرطة ساسكس في بيان “استدعيت الشرطة إلى الصالة الجنوبية بمطار غاتويك في الساعة 8:20 صباح اليوم الجمعة بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة”.

وأضافت “كإجراء احترازي، جرى إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المطار”.

وأوضحت سلطات المطار على موقع إكس أنه جرى إبقاء الركاب بعيدا عن المبنى، بينما قالت الشرطة إن هناك تعطلا كبيرا في حركة المرور بالمنطقة ونصحت الناس بتجنبها.

(وكالات)

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