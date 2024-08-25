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شرطة لندن: طعن ثلاثة أشخاص في مهرجان نوتينغ هيل- (تدوينة)

منذ 38 دقيقة

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لندن:  قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مهرجان نوتينغ هيل، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وحالتها خطيرة بالمستشفى.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن رجلين 29 و 24 عاما تعرضا أيضا للطعن.

وأصيب 15 فردا من قوات الشرطة خلال أول يوم كامل من الحدث، وفقا لبيان نشر على منصة التواصل الإجتماعي إكس، تويتر سابقا.

وقالت شرطة العاصمة إن 90 عملية اعتقال تمت يوم الأحد.

(د ب أ)

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