شرطة لندن: طعن ثلاثة أشخاص في مهرجان نوتينغ هيل- (تدوينة)

لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مهرجان نوتينغ هيل، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وحالتها خطيرة بالمستشفى.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن رجلين 29 و 24 عاما تعرضا أيضا للطعن.

Officers remain on duty in the area around Notting Hill Carnival as the last people head home.

⁰An update on today's police operation is below: pic.twitter.com/N8Ws47hxHc — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 25, 2024

وأصيب 15 فردا من قوات الشرطة خلال أول يوم كامل من الحدث، وفقا لبيان نشر على منصة التواصل الإجتماعي إكس، تويتر سابقا.

وقالت شرطة العاصمة إن 90 عملية اعتقال تمت يوم الأحد.

(د ب أ)