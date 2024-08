شرطة لندن: طعن ثلاثة أشخاص في مهرجان نوتينغ هيل- (تدوينة)

لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مهرجان نوتينغ هيل، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وحالتها خطيرة بالمستشفى.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن رجلين 29 و 24 عاما تعرضا أيضا للطعن.

Officers remain on duty in the area around Notting Hill Carnival as the last people head home.

