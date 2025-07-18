شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تشتبك مع المهاجرين في بلدة ساحلية

لندن: اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية ومهاجرين في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة في بلدة ساحلية شمالي فرنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

وتظهر صور ومقاطع مصورة لوكالة (بي إيه ميديا) مجموعة تلقى الحجارة من مسافة بعيدة في اتجاه رجال الشرطة صباح اليوم، فيما تم إضرام حرائق صغيرة في الطريق قرب منتزه في جرافلين.

واستمر المشهد بين الرجال، الذين رأي طاقم وكالة بي إيه ميديا أن اثنين منهم يرتديان سترة نجاة، وشرطة الدرك وأفراد الشرطة الوطنية، المجهزين بدروع وخوذ وقنابل غاز، لمدة نحو 20 دقيقة حوالي الساعة 0530 صباحا (0330 بتوقيت غرينتش).

وجاءت الاشتباكات بعدما تم تصوير المهاجرين يركضون إلى الماء ويستقلون قاربا في شاطئ جرافلين صباح أمس الخميس.

يشار إلى أن ما يربو على 22500 شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا القنال الإنكليزي حتى الآن في 2025، وهو عدد قياسي بالنسبة لهذه الفترة من العام.

(د ب أ)