 شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين في جزيرة يونانية أثناء زيارة سفينة سياحية إسرائيلية- (صور وفيديوهات)

أثينا: اندلعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين في جزيرة رودس اليونانية اليوم الاثنين خلال احتجاج ضد الحرب في غزة بينما كانت سفينة سياحية إسرائيلية ترسو في الجزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا قليلا من المتظاهرين وهم يرددون هتافات “الحرية لفلسطين” بالقرب من الميناء، بينما قامت شرطة مكافحة الشغب بدفعهم إلى الخلف وهو ما تسبب في اندلاع اشتباكات محدودة. وأعلنت وسائل الإعلام اليونانية أن ركاب سفينة الرحلات البحرية هبطوا في رودس دون وقوع أي حوادث.

During the protest against the ship carrying Israeli tourists to the island of Rhodes, Greek police detained many people. This wasn’t enough to stop the demonstration. Israeli tourists were forced to turn back without setting foot on the island.

🇵🇸🇬🇷 The ship that brought Israeli tourists to the island of Rhodes was met with protests by locals and antifascists. As a result of the protest, the Israeli tourists were forced to turn back without ever setting foot on the island. pic.twitter.com/TDrTotlMYq

