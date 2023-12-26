الشرطة الهندية تحقق في تقارير عن انفجار قرب سفارة إسرائيل- (فيديوهات)

نيودلهي: تحقق الشرطة الهندية في تقارير عن انفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الثلاثاء ولم يسفر عن إصابات.

وطوقت الشرطة السفارة وقامت بتمشيط المناطق المحيطة بها بعد الإبلاغ عن الانفجار الذي وقع في نهاية فترة ما بعد الظهر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان وقوع “انفجار” قرب السفارة.

🚨🇮🇳🇮🇱BREAKING: EXPLOSION NEAR ISRAELI EMBASSY IN INDIA Delhi Police have received an emergency call about an explosion near the Israeli Embassy in India’s capital. Please Follow @THE_SQUADR0N For Latest Updates#IsraelEmbassyBlast #SecurityAlert #NewDelhi #Blast pic.twitter.com/239Ali91R2 — THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) December 26, 2023

Israel confirms there was an explosion near the Israeli embassy in New Delhi, the blast occurred several meters away from the embassy itself. No injuries have been reported. pic.twitter.com/BwZ9vnJMPj — Eli Kowaz (@elikowaz) December 26, 2023

وقال نائب السفير الإسرائيلي في نيودلهي أوهاد نقاش كينار في بيان “هذا المساء… وقع انفجار على مقربة من السفارة”.

وأضاف “جميع موظفينا بخير، وجميع دبلوماسيينا بخير. وتعمل فرقنا الأمنية بالتعاون الكامل مع الأمن المحلي في دلهي، وسيقومون بإجراء مزيد من التحقيقات في الأمر”.

وأكد تيغو شيتري، وهو حارس أمن في معهد حكومي قريب للتدريب على اللغات، لوكالة أنباء برس ترست الهندية أنه سمع الانفجار الذي وقع في حي يخضع لرقابة مشددة ويضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية.

وقال شيتري “سمعت انفجارا… خرجت ورأيت دخانا يتصاعد قرب شجرة”.

(أ ف ب)