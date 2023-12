الشرطة الهندية تحقق في تقارير عن انفجار قرب سفارة إسرائيل- (فيديوهات)

نيودلهي: تحقق الشرطة الهندية في تقارير عن انفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الثلاثاء ولم يسفر عن إصابات.

وطوقت الشرطة السفارة وقامت بتمشيط المناطق المحيطة بها بعد الإبلاغ عن الانفجار الذي وقع في نهاية فترة ما بعد الظهر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان وقوع “انفجار” قرب السفارة.

Delhi Police have received an emergency call about an explosion near the Israeli Embassy in India’s capital.

Israel confirms there was an explosion near the Israeli embassy in New Delhi, the blast occurred several meters away from the embassy itself. No injuries have been reported. pic.twitter.com/BwZ9vnJMPj

— Eli Kowaz (@elikowaz) December 26, 2023