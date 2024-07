شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة خارج حفل لجمع التبرعات لبايدن- (فيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: اعتقلت شرطة مدينة نيويورك 32 متظاهراً على الأقل، الجمعة، خارج حفل لجمع التبرعات للرئيس الأمريكي جو بايدن في منهاتن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة اشتبكت مع المتظاهرين، الذين كان يحاولون تعطيل حفل الرئيس بايدن، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة ودعم الرئيس الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية في القطاع.

WITHIN OUR LIFETIME FLOODED THE CITY AND SHUT DOWN MANHATTAN TO CONFRONT AND PROTEST GENOCIDE JOE DURING HIS VISIT TO NYC! 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/jEv1pCR6oF — Within Our Lifetime (@WOLPalestine) June 29, 2024

وبحسب ما ورد، حاول متظاهرون خرجوا من “ماديسون سكوير” تعطيل حفل جمع التبرعات في قاعة هامر شتاين، وأطلقوا قنابل دخان.

واشتبكت قوات مكافحة الشغب، ايضاَ، مع المتظاهرين على رصيف قريب من المكان.

وقال ناشطون إن “السياسيين المسؤولين عن الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في نيويورك، وأي شخص يدعم الإبادة الجماعية سيقابل بالاحتجاج في أي مكان سيذهب إليه”.

At the latest demonstration for Gaza held by Within Our Lifetime the NYPD’s police brutality was in full effect, assaulting many in the crowd including a disabled protester who was thrown out of their wheelchair. pic.twitter.com/Tg8RjfUajh — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 29, 2024