سياسة | دولي | الولايات المتحدة

شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين متضامنين مع غزة- (صور)

13 - أبريل - 2024

رائد صالحة
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نيويورك- “القدس العربي”: تجمع الآلاف من المتظاهرين في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

وأسفر الاحتجاج في وقت متأخر من يوم الجمعة عن اعتقالات عديدة.

وقال شهود عيان إن الشرطة اشتبكت مع متظاهرين.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

ورفع متظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمجرم و” جو الإبادة الجماعية”

وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات التضامنية مع غزة في نيويورك وغالبية المدن الأمريكية إلا أن وسائل الإعلام الرئيسية في المدينة، ومن بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، حاولت التعتيم  على الحدث بشكل مثير للانتباه.

 

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    أبريل 13, 2024 الساعة 5:20 ص

    نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين تنتظركم فهي منكم ولكم وبنضالكم تتحرر من الغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكبيريطنوفرنسالماني الوحشية الهمجيه المفيوزيه العنصرية النازيه
    نعم للحق الفلسطيني الذي هو حقكم جميعاً بالعيش الكريم بعيداً عن الاستبداد والاضطهاد والطغيان
    نعم إلي دوله السلام الواحده للجميع الأطراف المعنية بتحقيق حلم السلام

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  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    أبريل 13, 2024 الساعة 8:43 ص

    ستكون التكلفة عالية لبايدن إذا لم يستجيب لهذه الأصوات الاي تنادي للحرية والسلام في غزة وفلسطين!

    رد
  3. يقول Aflah:
    أبريل 13, 2024 الساعة 9:35 ص

    يعني التعليم الاعلامي موجود عندهم هم ايضا ؟؟؟

    رد

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