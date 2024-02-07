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شرطة نيويورك تلقي القبض على رجل قتل زميله في السكن وقطع أوصاله وحفظها بالثلاجة

منذ ساعة واحدة

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نيويورك: قامت الشرطة بتعقب رجل قتل زميله في الغرفة بشقتهما في بروكلين، وقطع أوصاله ووضع جسده في الثلاجة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأفادت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” بأن نيكولاس ماكجي (45 عاما) كان يقضي عقوبة السجن في فيرجينيا بتهمة انتحال شخصية آخر، عندما ألقت شرطة نيويورك القبض عليه بعد اكتشاف الحادث المروع في 22 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال رئيس المباحث جوزيف كيني في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، إن كوشين جيلزر (40 عاما)، كان يقيم بصورة مؤقتة في شقة ماكجي بشارع نوستراند في شرق فلاتبوش، حيث كان يعيش مع صديقته منذ فترة طويلة هيذر ستاينز.

ويشار إلى أن جيلزر كان مسجلا لدى الشرطة بسبب ارتكابه جريمة جنسية، حيث أدين في عام 2004، بالاعتداء الجنسي على صبي (12 عاما).

وقال رئيس المباحث إن جيلزر وماكجي سبق وأن تشاجرا في آذار/ مارس 2022، حول المخدرات وعدم دفع الإيجار.

أخبر ماكجي أفرادا من شرطة نيويورك، أجروا تحقيقا معه في سجن فيرجينيا، أنه كانت هناك مواجهة بينه وبين جيلزر بشأن الإيجار، وأنهما تجادلا بهذا الشأن.

وأوضح رئيس المباحث أن ماكجي “انتظر حتى نام الضحية، ثم ضربه بمطرقة، فاستيقظ الضحية… وفي هذا الوقت قام ماكجي بإخراج سكين وطعنه”.

وأضاف رئيس المباحث أن المهاجم قام بتقطيع أوصال جيلزر ولف القطع ووضعها في أكياس سوداء، ثم وضع الأكياس في الثلاجة بالشقة، وأغلق الباب بالغراء ولفه بشريط لاصق. وقالت الشرطة إنه غادر المدينة في وقت ما بعد حزيران/ يونيو 2023.

وبعد هذا الاكتشاف المروع، تم إلقاء القبض على ستاينز ووجهت إليها تهمة إخفاء جثة بشرية.

وقالت المصادر إن ماكجي اتُهم بالقتل، وأنه سيتم إعادته إلى بروكلين لحضور جلسة استماع في المحكمة.

(د ب أ)

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