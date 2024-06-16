شرطة هامبورغ تطلق النار على مهاجم حمل مطرقة قبل مباراة في بطولة أوروبا

فرانكفورت: قالت الشرطة الألمانية إن قواتها أطلقت النار على رجل هدد أفراد الأمن بمطرقة ثقيلة وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بوسط هامبورغ اليوم الأحد.

وقالت ساندرا ليفجروين المتحدثة باسم شرطة هامبورغ إن المهاجم أصيب في قدمه ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن أصابته لا تهدد حياته.

وأضافت “يبدو أنه حاول إشعال النار في زجاجة مولوتوف ثم اقترب من عدة أشخاص كان منهم أفراد الشرطة. واضطر الأفراد بعد ذلك إلى استخدام أسلحتهم النارية”.



وقالت الشرطة في بيان صحافي إن الرجل يحمل الجنسية الألمانية ويبلغ من العمر 39 عاما، وربما كان يعاني من حالة من الاضطراب العقلي، إذ خرج من مطعم للوجبات الخفيفة وهو يلوح بالأسلحة. وأضافت الشرطة أنها ما زالت تحقق في الواقعة.

وذكرت ليفجروين أنه لا يوجد دليل على وجود أي صلة لهذا الرجل ببطولة كرة القدم وأن الدافع وراء هجومه لم يتضح بعد.

وقالت “نفترض أن هذه قضية… لا صلة لها ببطولة كرة القدم… لا أرى أي تهديد على الإطلاق أو أي تأثير على مباراة اليوم”.

ووقع الحادث في منطقة سانت باولي قبل انطلاق مباراة بولندا وهولندا بعد ظهر اليوم على ملعب فولكس بارك شتاديون في هامبورغ.

وتقام فعاليات للمشجعين قبل مباريات البطولة، وأُقيم حدث للمشجعين الهولنديين في توقيت وقت وقوع الحادث تقريبا. ووجهت الشرطة المشجعين للابتعاد عن المنطقة والاتجاه نحو الملعب.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت مساء يوم الجمعة وتستمر شهرا.

(رويترز)