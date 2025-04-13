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شرطة ولاية بنسلفانيا: احتجاز شخص على خلفية حريق يعتقد أنه متعمد في مقر إقامة حاكم الولاية

منذ ساعة واحدة

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هاريسبرغ (بنسلفانيا): قالت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن شخصا قيد الاحتجاز على خلفية حريق يعتقد أنه متعمّد في مقر إقامة حاكم الولاية.

وجاء الإعلان، اليوم الأحد، بعد أن تم إجلاء الحاكم جوش شابيرو وعائلته ليلا من مقر إقامة الحاكم الرسمي، إثر قيام شخص بإضرام النار في المبنى.

وقالت السلطات إن أحدا لم يصب بأذى وتم إخماد الحريق.

وقالت الشرطة اليوم الأحد إن حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وعائلته تم إجلاؤهم خلال الليل من مقر إقامة الحاكم الرسمي بعد أن أضرم شخص النار في المبنى.

واندلع الحريق في وقت متأخر من الليل في أول ليلة من عيد الفصح اليهودي، الذي كان شابيرو وعائلته يحتفلون به في مقر الإقامة الرسمي في عاصمة الولاية، هاريسبرغ.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا في بيان إنه، رغم أن التحقيق لا يزال جاريا، إلا أنهم “مستعدون للقول في الوقت الحالي إن هذا كان عملا متعمّدا لإشعال النار (حريقا جنائيا)”.

(أ ب)

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