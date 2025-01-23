شركات أمن أمريكية ومصرية ستتولى فحص العائدين

غزة – القاهرة «القدس العربي»: وصل إلى إسرائيل في الأيام القليلة الماضية ممثلون عن شركة أمن أمريكية، سيتمركز موظفوها شمال محور «نتساريم»، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وبموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فإنه بدءا من الأحد سيسمح للمرة الأولى منذ بداية الحرب للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع.

وفي حين إنه لن يتم تفتيش النازحين الذين يسيرون على الأقدام، فإنه سيجري فحص أمني للنازحين الذين سيمرون في سيارات.

وحسب الاتفاق، تم التوافق على هذه الآلية، والشركة التي ستتولى الفحص الأمني.

وقال موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي: «وصل إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة ممثلون عن شركة الأمن الأمريكية، التي ستنفذ التفتيش الأمني على طريق «نتساريم» لمنع عودة المسلحين والأسلحة في المركبات إلى شمال قطاع غزة».

وأضاف: «تضم الشركة نحو 100 عنصر أمن مسلح، معظمهم أمريكيون، وبعضهم يتحدث العربية».

وتابع: «أفراد الأمن هم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة، أو من موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقين».

وأشار إلى أنه «سيتم فحص المركبات التي تطلب العودة إلى شمال قطاع غزة في مجمع تفتيش خاص سيتم إنشاؤه، ويتم تأمينه من قبل شركة أمنية مصرية»، دون تحديد اسمها.

وقال: «سيتم تنسيق دخول فرق الشركة الأمريكية عن طريق منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (غسان عليان)، الذي سيكون مسؤولا أيضا عن تنسيق أنشطتها في قطاع غزة».

وأضاف: «من أجل تنفيذ بند العودة إلى الشمال، تم إنشاء شركة متعددة الجنسيات (اتحاد) شركات، مهمتها الإشراف على السيارات وإدارتها وضمان مرورها الآمن، وذلك لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة».

وأشار إلى أن «الشركة الأمريكية المشرفة، هيSafe Reach Solution (SRS)، وهي معنية بالتخطيط الاستراتيجي واللوجستي، وشركة UG Solutions، وهي مزود عالمي معترف به للحلول الأمنية المتكاملة، والشركة المصرية للأمن والتفتيش».

وقال الموقع الإسرائيلي: «تمويل الشركة والشركات المرتبطة بها لا يتعلق بإسرائيل، ولا يتم تمويله من خلالها، وعملياً، هذا الأمر متروك للوسطاء في الاتفاق – قطر ومصر والولايات المتحدة – الذين اختاروا الشركات، ويبدو أن قطر تقف وراء معظم التمويل».

ولم يصدر تعليق عن الشركات الثلاث، أو مصر أو قطر أو «حماس» أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية على المعلومات عن الشركات الثلاث.

ونشرت حركة «حماس»، في بيان على حسابتها الاجتماعية، نقاطاً مهمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الحركة أنه من المقرر في اليوم السابع للاتفاق الموافق يوم السبت المقبل 25 كانون الثاني / يناير 2025، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد «البحر»، أن يسمح للنازحين داخليا من المشاة بالعودة شمالا، «دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله».

وقالت الحركة إنه سيتم السماح للمركبات على اختلاف أنواعها بالعودة شمال «محور نتساريم» بعد فحص المركبات.

وأوضحت أنه في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش.

وفي السياق نفسه، نشر «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، وهي على الشكل الآتي:

يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد المقبل 26 كانون الثاني/ يناير 2025.

يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء «نتساريم» – شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد المقبل 26 كانون الثاني / يناير 2025، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها.

في اليوم الثاني والعشرين (22) للاتفاق، يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وبالعكس (مشياً على الأقدام أيضاً من خلال مفترق الشهداء «نتساريم» شارع صلاح الدين إضافة إلى استمرار حركة المواطنين من شارع الرشيد – البحر)، ويكون ذلك من يوم السبت 8 شباط / فبراير 2025.

جدير ذكره أن الحركة أعلنت في وقت سابق، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى، ستتم في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.