شركات الطيران تخفّض توقّعاتها للعام الحالي في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي

نيودلهي – أ ف ب: خفّضت شركات الطيران أمس الإثنين توقعاتها لحركة النقل الجوي والأرباح للعام 2025، في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عدد الرحلات الجوية لهذه السنة بأقل من خمسة مليارات رحلة مقارنة بـ5.22 مليار رحلة كانت متوقّعة في وقت سابق.

وأشار الاتحاد، خلال اجتماعه السنوي العام الذي عُقد في نيودلهي، إلى أن صافي الربح التراكمي لشركات الطيران سيصل إلى 36 مليار دولار، أي أقل بحوالي 600 مليون دولار من المتوقع.

وأوضح أنّ من المتوقع أن تبلغ إيرادات الطيران التجاري 979 مليار دولار، أي أقل من تريليون دولار كان قد أفاد عنها في إطار توقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتوقّع اتحاد «إياتا» أن ينقل 69 مليون طن من البضائع جوا هذه السنة، مقارنة بـ72.5 مليون كانت متوقعة في السابق.

وقال مديره العام ويلي والش إنّ«الفصل الأول للعام 2025 حمل حالة من عدم اليقين إلى أسواق الطيران العالمية». ودعا إلى «تجنّب تفاقم الوضع بشكل أكبر…وتجنيب قطاع الطيران والفضاء الحروب التجارية».