شركات صناعات دفاعية تركية توقع اتفاقيات للمشاركة في مشاريع سعودية

■ أبو ظبي – الأناضول: وقعت شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية اتفاقيات للمشاركة في مشاريع مهمة من المقرر أن تنفذها المملكة العربية السعودية. جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2025» في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتشارك 90 شركة تركية تحت إشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية في الفعاليات المقامة بين 17 و21 فبراير/شباط الجاري.

وذكر مراسل الأناضول أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتمية إلى مجموعة «أوستيم» للدفاع والفضاء الجوي في تركيا أبرمت شراكات استراتيجية مع شركتي «خدمة راي للتصنيع» و«إسنا»، وهما من الشركات السعودية الرائدة في الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات المعنية شاركوا في توقيع مذكرات تفاهم على هامش المعرض في أبو ظبي، بحضور رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون.