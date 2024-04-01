شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين تخفض أسعارها لجذب المشترين بعيداً عن «تِسلا»

بكين – د ب أ: تتأهب شركات صناعة السيارات في الصين للاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار شركة «تَسلا» الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية، حيث عرضت تقديم حوافز مثل تخفيضات في الأسعار وكوبونات لجذب مشتري السيارات المحتملين.

وأعلنت شركة «نيو» لصناعة السيارات، التي تتخذ من شانغهاي مقرا لها، عبر قناتها على شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو» أمس الاثنين عن خطة لتقديم حوافز لسائقي السيارات لتحويل سياراتهم التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية بقيمة تصل إلى مليار يوان (138 مليون دولار)، على شكل مزايا مثل استبدال البطارية، واشتراكات إضافية في وظائف القيادة المساعدة وحتى هاتف محمول «نيو»، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن ناحية أخرى، خفضت شركة السيارات الكهربائية الصينية «إكس بانج» أسعار بعض طرازاتها بما يصل إلى 20 ألف يوان.

وقالت شركة «شيري أوتوموبيل» إنها ستغطي تكلفة ضرائب الشراء على طرازات مختارة بالإضافة إلى تقديم عروض تجارية أفضل للسيارات المستعملة الخاصة بالعملاء.

وتتعارض هذه الخطوات مع ما قامت به شركة «تسلا» الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية التابعة لإيلون ماسك في وقت سابق من أمس الاثنين حيث أعلنت رفع سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية من طراز «واي».