شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر في المنطقة

لندن: دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.
فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:
ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.
علَقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.
ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.
علقت إير فرانس في 30 سبتمبر/ أيلول رحلاتها بين باريس وتل أبيب وبين باريس وبيروت حتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت “كيه إل إم” في الأول من أكتوبر تشرين الأول إنها مددت تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/ آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.
علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.
ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 15 أكتوبر تشرين الأول.
ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.
أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.
قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/ آذار 2025.
ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي إنها أعادت توجيه عدد من رحلاتها في الثاني من أكتوبر تشرين الأول استجابة لقيود المجال الجوي في بعض مناطق الشرق الأوسط.
ألغت شركة الطيران الإماراتية في 30 سبتمبر أيلول رحلاتها من دبي إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول. وألغت أيضا رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل في الثاني والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) في تعليق عبر البريد الإلكتروني أنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لـ”آي إيه جي” رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/ كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.
أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية لوسائل إعلام محلية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية يوم 28 سبتمبر/ أيلول عن إلغاء جميع الرحلات إلى بيروت حتى إشعار آخر.
أعلنت وزارة النقل العراقية يوم 27 سبتمبر أيلول أن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني للبلاد علقت رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.
مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.
قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.
قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما علقت الرحلات إلى طهران حتى 26 أكتوبر تشرين الأول. وستعلق الرحلات إلى بيروت حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والأردني حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول وسط تفاقم الصراع المسلح في الشرق الأوسط. وعلقت أيضا رحلاتها الجوية من وإلى عمّان وأربيل.
وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول.
أفاد مسؤول العلاقات العامة بشركة الطيران التركية بإلغاء الرحلات إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.
علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.
ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت وبين بريمن وبيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.
علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.
قالت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقرا، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إنها علقت مؤقتا رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
(رويترز)