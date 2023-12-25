شركات يابانية تغير مسار سفنها لتجنب توترات البحر الأحمر

طوكيو: بدأت شركات الملاحة البحرية اليابانية بتغيير مساراتها بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر.

وأوضحت قناة “NHK” اليابانية الرسمية، أن شركتي “Nippon Yusen” و”Mitsui OSK Lines” غيرتا مسار سفنها المتجهة إلى القارة الأوروبية والقادمة منها.

وذكرت القناة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجنّب احتمال أن تكون السفن اليابانية مستهدفة من قِبل الحوثيين في البحر الأحمر.

ولفتت القناة إلى أنه تم توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أخرى، أن شركتي “K Line” و”Ocean Network Express” غيرتا أيضًا مسار سفنهما لنفس السبب.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، “متوجهة لإسرائيل”، وذلك “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وحصار خانق.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر الماضي، عندما أعلنت “الحوثيون” الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

(الأناضول)