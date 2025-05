شركة أسلحة إماراتية تستثمر في مورد دفاعي إسرائيلي

القدس: قالت شركة ثيرد آي سيستمز، وهي شركة إسرائيلية لتوريد العتاد العسكري، إنها باعت 30 بالمئة من أسهمها لشركة إيدج الدفاعية المملوكة لدولة الإمارات مقابل 10 ملايين دولار، في استثمار علني نادر من شركة إماراتية في إسرائيل منذ بدء حرب غزة قبل 15 شهرا.

وقالت إيدج أمس الإثنين إنها ستستثمر أيضا 12 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك جديد، تملك حصة الأغلبية فيه، مع ثيرد آي سيستمز.

ويمتلك طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، ستة بالمئة وتملك ثيرد آي سيستمز 43 بالمئة متبقية من المشروع المشترك.

وقال ليئور سيغال رئيس ثيرد آي سيستمز التنفيذي في بيان إن استثمار إيدج سيساعد الشركة على التوسع في أسواق جديدة.

وقال رودريغو توريس رئيس إيدج إن الصفقة مفيدة للطرفين وقد تسرع بتطوير أنظمة جديدة.

