شركة أسلحة إماراتية تستثمر في مورد دفاعي إسرائيلي

أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020 ودشنت موجة من النشاط التجاري مع تل أبيب

القدس: قالت شركة ثيرد آي سيستمز، وهي شركة إسرائيلية لتوريد العتاد العسكري، إنها باعت 30 بالمئة من أسهمها لشركة إيدج الدفاعية المملوكة لدولة الإمارات مقابل 10 ملايين دولار، في استثمار علني نادر من شركة إماراتية في إسرائيل منذ بدء حرب غزة قبل 15 شهرا.

وقالت إيدج أمس الإثنين إنها ستستثمر أيضا 12 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك جديد، تملك حصة الأغلبية فيه، مع ثيرد آي سيستمز.

ويمتلك طرف ثالث لم يُكشف عن هويته، ستة بالمئة وتملك ثيرد آي سيستمز 43 بالمئة متبقية من المشروع المشترك.

وقال ليئور سيغال رئيس ثيرد آي سيستمز التنفيذي في بيان إن استثمار إيدج سيساعد الشركة على التوسع في أسواق جديدة.

وقال رودريغو توريس رئيس إيدج إن الصفقة مفيدة للطرفين وقد تسرع بتطوير أنظمة جديدة.

⚡️ Channel 12 Hebrew: “Emirati company acquires 30% of #Israeli security technology company” The #Israeli company “Third Eye” sells about a third of its shares to the Emirati EDGE Group for $10 million – the #Israeli company specializes in security solutions based on artificial… pic.twitter.com/1EfdXnP33q — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 28, 2025

القناة 12 العبرية:

“شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة تكنولوجيا أمنية إسرائيلية” شركة “العين الثالثة” الإسرائيلية تبيع حوالي ثلث أسهمها لمجموعة EDGE الإماراتية مقابل 10 ملايين دولار – الشركة الإسرائيلية متخصصة في الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك… pic.twitter.com/BsfwVfWHmI — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) January 28, 2025

وابتعدت شركات إماراتية عن التعامل علنا مع الشركات الإسرائيلية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية في غمرة الرفض الشعبي على نطاق واسع في أنحاء العالم العربي للحرب وإسرائيل.

أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020 ودشنت موجة من النشاط التجاري بين الدولتين تراجعت في العلن بعد اندلاع الصراع.

وانتقدت أبوظبي أسلوب إدارة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لكن البلدين أبقيا على العلاقات بينهما.

وتطور ثيرد آي سيستمز تكنولوجيا يمكنها اكتشاف الطائرات المسيرة، وهي المورد للجيش الإسرائيلي وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وارتفع سعر سهم الشركة بشدة في الأشهر الخمسة عشر الماضية بعد فوزها بعقود جديدة لتوريد معدات للجيش الإسرائيلي. وارتفع سعر سهم الشركة منذ بدء الحرب وحتى اليوم الثلاثاء 51 بالمئة، ليبلغ 333.8 شيقل (92.29 دولار)، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن وحسابات لرويترز.

وإيدج هي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في الإمارات. وهي مملوكة للحكومة وأعلنت في 2021 أنها ستشترك في تطوير سفن مسيرة قادرة على القيام بمهام تشمل اكتشاف الغواصات، مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

(الدولار = 3.6167 شيقل)

(رويترز)