شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: انفجاران قبالة جزيرة الزبير اليمنية

عاجل..”حركة النجباء” الشيعية العراقية: مستودع أسلحة للحشد الشعبي في الأنبار تعرض لضربات أمريكية
عاجل..متحدث باسم الجيش العراقي: الضربات الأمريكية تهدد بجر البلاد والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه
عاجل..بغداد: الضربات الأمريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة إنها على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية.
وأضافت في مذكرة استشارية أنه بعد الانفجارين، توقفت ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا عن إرسال نظام تحديد الهوية الآلي (إيه.آي.إس).
(رويترز)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ