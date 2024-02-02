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شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: انفجاران قبالة جزيرة الزبير اليمنية

منذ ساعتين

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 قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة إنها على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية.

وأضافت في مذكرة استشارية أنه بعد الانفجارين، توقفت ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا عن إرسال نظام تحديد الهوية الآلي (إيه.آي.إس).

(رويترز)

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