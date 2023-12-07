شركة أمريكية تستحوذ على حصة أقلية في باريس سان جيرمان

باريس: أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لنادي باريس سان جيرمان، وشركة الاستثمار الأمريكية أركتوس بارتنرز، الخميس، توقيع شراكة استراتيجية لشراء الأخيرة حصة من أسهم نادي العاصمة الفرنسية.

وأفاد العملاق الباريسي عبر موقعه الإلكتروني، إن شركة أركتوس بارتنرز ستستحوذ على حصة أقلية من الأسهم العادية في النادي، وأن تلك الحصة غير مسيطرة ولن يكون للمجموعة أي تأثير على القرارات الرياضية.

وأوضح أن استثمارات أركتوس ستخصص لتطوير عمليات النادي ودعم مبادراته المتعلقة بالمنشآت بينها الملعب ومركز التدريب.

ولم يكشف الجانبان عن قيمة الصفقة لكن صحيفة “فايننشال تايمز” الإنجليزية قالت إن أركتوس ستستحوذ على 12.5 في المئة من أسهم النادي الذي تقدر قيمته بأربعة مليارات يورو (4.32 مليارات دولار).

وستبقى مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت على النادي في 2011 صاحبة القرار في النادي الفرنسي.

وحصد باريس سان جيرمان منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية عليه، ما يصل إلى 30 بطولة كرة قدم للرجال، ونجح العام الماضي في تسجيل إنجاز تاريخي بالفوز بلقبه الـ 11 في دوري كرة القدم الفرنسي.

وسبق لشركة أركتوس التي تتخذ من مدينة دالاس الأمريكية مقراً لها، الاستثمار في أكثر من 20 مؤسسة رياضية محترفة بالعالم، في رياضات البيسبول، وكرة السلة، والهوكي، والفورمولا واحد، وأكثر من ناد لكرة القدم في أوروبا.

(الأناضول)