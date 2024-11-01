سياسة | دولي

شركة أمريكية لصناعة الطائرات المسيرة تتهم بكين باستخدام سلاح العقوبات لضرب سلاسل الإمداد

1 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: اعتبرت شركة أمريكية لصناعة الطائرات المسيّرة أن العقوبات التي فرضتها بكين عليها ستعيق إنتاجها لشهور عدة، مشيرة إلى أن هدفها من ذلك هو “تعميق الاعتماد” على الشركات الصينية المصنعة لهذا النوع من الطائرات.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، فرض عقوبات على شركة “سكايديو” وشركتين أخريين لتصنيع المعدات الدفاعية وعشرة أفراد، في أعقاب منح واشنطن مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 567 مليون دولار.

وكشفت شركة “سكايديو” الأربعاء أن العقوبات الصينية جاءت بسبب بيعها “طائرات مسيّرة إلى تايوان، بينما عميلنا الوحيد هناك اليوم هو وكالة الإطفاء الوطنية”.

واتهمت الشركة الأمريكية التي تزود أوكرانيا أيضا بالطائرات، الصين بالتطلع إلى تعزيز مصالح شركاتها.

وقال آدم براي الرئيس التنفيذي لـ”سكايديو” في رسالة على موقع الشركة “هذا الإجراء يوضح أن الحكومة الصينية تستخدم سلاسل التوريد بوصفه سلاحا لتعزيز مصالحها على حساب مصالحنا”.

وأضاف براي، أحد الأفراد الذين فرضت بكين عقوبات عليهم، “هذه محاولة للقضاء على شركة رائدة للطائرات المسيّرة، وتعميق اعتماد العالم على موردي الطائرات المسيّرة الصينية”.

وقال إنه بسبب العقوبات سيتم تقليص إمدادات البطاريات، حيث أن الشركة تحصل على هذا المكون الأساسي من الصين، مشيرا إلى أنه سيتعين على الشركة “اتخاذ خطوة صعبة بتقنين استخدام البطاريات لتصبح بطارية واحدة لكل طائرة”، بينما يجري البحث عن بدائل للبطاريات الصينية.

وتابع “تم استهدافنا لأننا أكبر شركة طائرات مسيّرة خارج الصين، ولأننا نخدم عملاء مهمين يدعمون أمننا القومي”.

وشكلت حرب الطائرات المسيّرة جانبا رئيسا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، حيث يستخدم الطرفان هذه الطائرات لتنفيذ الغارات وللمراقبة.

وأشارت “سكايديو” في تموز/ يوليو إلى أن كييف تستخدم طائراتها لتوثيق جرائم الحرب المزعومة في البلاد.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الصين: لن نسمح لأي شخص أو قوة بفصل تايوان عن الصين بأي شكل
18 - أغسطس - 2025
انطلاق أول بطولة عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين
16 - أغسطس - 2025
ترامب: الرئيس الصيني أبلغني أن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي لأمريكا
16 - أغسطس - 2025
الصين تفرض عقوبات على بنكين بالاتحاد الأوروبي في إجراءات انتقامية
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية