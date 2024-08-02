«شركة إنتل» لتصنيع الرقائق تعتزم صرف 18 ألفاً من مستخدميها لخفض نفقاتها 10 مليارات دولار

سان فرانسيسكو – أ ف ب: أعلنت شركة «إنتل»، المتأخرة عن منافسيها في مجال الرقائق المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، عن خطة كبيرة لخفض نفقاتها بمقدار 10 مليارات دولار، من خلال صرف أكثر من 15% من موظفيها.

كانت الشركة الأمريكية العملاقة المتخصصة بتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق) تضم نحو 125 ألف مُستَخدَم في نهاية العام 2023، ومن المتوقّع تالياً أن يخسر نحو 18 ألف شخص وظائفهم.

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 12.8 مليار دولار في الربع الثاني من السنة بأقل ممّا كانت يتوقّعه المحللون وسجّلت انخفاضاً بنسبة 1% على أساس سنوي.

وتكبّدت «إنتل» خسارة صافية قدرها 1.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار صافي أرباح حققته قبل عام.

وخسرت أسهمها أكثر من 19% خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك يوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيلسنغر، في بيان تمحور على النتائج «كان أداؤنا المالي مخيباً للآمال في الربع الثاني، على الرغم من أننا حققنا إنجازات رئيسية في مجال التكنولوجيا».

وعانت الشركة من «رياح معاكسة» في الربع الثاني أدت إلى تباطؤ في إنتاج مكوّنات الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المناسبة للذكاء الاصطناعي، بحسب مديرها المالي ديفيد زينسنر الذي قال «من خلال تنظيم خفض التكاليف، نتخذ خطوات استباقية لتحسين أرباحنا».

وتعتزم «إنتل» خفض إنفاقها الرأسمالي بأكثر من 20% للعام بأكمله، ليصل إلى ما بين 25 مليار دولار و27 مليار دولار.

وقال جيكوب بورن، المحلل في «ايه ماركتر» إن خطة خفض التكاليف «قد تدعم الموارد المالية على المدى القصير، لكنّ هذا الإجراء ليس كافياً لإعادة تحديد موقعها في سوق الرقائق التي تشهد تقدّماً|؟

ويستفيد منافسو «إنتل»، مثل الشركتين الأمريكيتين «إيه.ام.دي» و»نفيديا» اللتين تصممان أشباه الموصلات وشركة «تي.إس.إم.سي» التايوانية التي تصنع الرقائق المتطورة، من موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها «أوبن.إيه.آي» مع برنامج «تشات.جي.بي.تي» في نهاية عام 2022.

فطلب الشركات العملاقة مثل «مايكروسوفت» و»غوغل» على هذه المكونات فائقة التطور والضرورية لتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي، قد تزايد بشدة.

وحرصاً على الحد من اعتمادها على آسيا، تنفق الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات لإنعاش الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات. و»إنتل» هي أحد المستفيدين. فقد أعلنت الشركة عن بناء طاقات إنتاجية جديدة في ولايات أمريكية عدة. لكنها تأخرت في عمليات إنتاج أغلى الرقائق وأكثرها طلباً في الوقت الحالي، تلك المناسبة للخوادم (سيرفَرز) التي يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية عليها.

وتراهن على مكونات الأجهزة الجديدة التي تتمتع بقدرات في ما يخص الذكاء الاصطناعي، بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي كشفت عنها هذه السنة شركتا «اتش.بي» و»مايكروسوفت» وغيرها.

ويشير جيكوب بورن إلى أن الشركة الامريكية «تمرّ بمرحلة مهمة إذ تستفيد من الاستثمارات الأمريكية في التصنيع المحلي وزيادة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانتها في مجال تصنيع الرقائق».

ويضيف «إن قدرتها على التنفيذ الناجح لإستراتيجية المصانع المنتجة للرقائق ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان يمكنها تحويل نفسها إلى منافس حقيقي لشركة تي.إس.إم.سي».

اما بالنسبة إلى الربع الثالث، فتتوقع «إنتل» إيرادات تتراوح بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار.