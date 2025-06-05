شركة استثمار خاص مقرها شيكاغو لها مصالح مرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية

واشنطن: تملك شركة استثمار خاص مقرها شيكاغو – يسيطر عليها أحد أفراد العائلة التي أسست شركة النشر الأمريكية راند ماكنالي – “مصالح اقتصادية” في شركة خدمات لوجستية تشارك في عملية توزيع المساعدات الجديدة المثيرة للجدل في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم ماكنالي كابيتال، التي أسسها وارد ماكنالي في عام 2008، إن الشركة ساعدت في “دعم تأسيس” شركة سيف ريتش سولوشنز. وهي شركة هادفة للربح تأسست في ولاية وايومنغ في نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما تُظهر سجلات التسجيل في الولاية.

وهي في دائرة الضوء بسبب ارتباطها بمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت الأسبوع الماضي في توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وعلّقت المؤسسة عملها أمس الأربعاء بعد وقائع إطلاق نار أسقطت عشرات القتلى قرب مراكز التوزيع التابعة لها، واستقال مديرها الشهر الماضي قبيل بدء عملياتها.

وقال المتحدث باسم الشركة “قدّمت ماكنالي كابيتال المشورة الإدارية لسيف ريتش سولوشنز، وعملت بالتعاون مع أطراف متعددة لتمكين سيف ريتش سولوشنز من تنفيذ مهمتها”.

وأضاف “في حين أن ماكنالي كابيتال لديها مصالح اقتصادية في سيف ريتش سولوشنز، فإن الشركة لا تديرها فعليا وليس لها دور تشغيلي يومي”.

ويدير سيف ريتش سولوشنز مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اسمه فيل رايلي، لكن لم يُكشف عن ملكيتها من قبل. ولم تتمكن رويترز من تحديد الجهة التي تموّل الشركة المنشأة حديثا.

ولم يقدّم المتحدث تفاصيل عن حجم الاستثمار في سيف ريتش سولوشنز من قبل شركة ماكنالي كابيتال، التي تقول إنها تدير استثمارات بقيمة 380 مليون دولار.

(رويترز)