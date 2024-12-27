شركة “العال” الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى موسكو بعد تحطّم طائرة أذربيجانية

في موقع تحطم طائرة ركاب تابعة أذربيجانية بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان في 25 ديسمبر 2024. رويترز

تل أبيب: أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال”، الخميس، إلغاء جميع رحلاتها إلى موسكو هذا الأسبوع، مرجعة سبب ذلك إلى “تطورات في المجال الجوي الروسي”.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بإعادة تقييم الوضع الأسبوع القادم، وتقرر ما إذا كانت ستستأنف الرحلات من تل أبيب.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 38 من بين 67 راكباً كانوا على متنها. وكانت الطائرة في طريقها من باكو إلى غروزني في روسيا.

وأفادت تقارير واردة من أذربيجان أن الحكومة تعتقد أن الطائرة تعرّضت لأضرار بالغة جراء صاروخ روسي مضاد للطائرات، قبل أن تنحرف عن مسارها وتتحطم في كازاخستان.

(د ب أ)