شركة بريطانية ناشئة للذكاء الاصطناعي تدخل في شراكة مع «بايت دانس» الصينية

لندن – د ب أ: أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي البريطانية الناشئة إنسكيل ،التي لم يكمل عمرها عاماً واحداً ، حملة لجمع تمويلات تبلغ 7ر2 مليار دولار لإقامة بنية تحتية في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة باتفاق شراكة معلق مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «بايت دانس» المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء فإن «إنسكيل» إذا نجحت في جمع التمويلات ستستخدمها في بناء مراكز بيانات حول العالم تعمل برقائق شركة إنفيديا الأمريكية، وسيتم تأجيرها لشركات مثل «بايت دانس» لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وسيكون الجزء الأكبر من التمويل عبارة عن صفقة ائتمان خاصة بقيمة 1.8 مليار دولار بقيادة مصرفيي بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس»ً، وفقاً لوثيقة العرض المعدة للمستثمرين. وتظهر الوثيقة أن شركة «إنسكيل» تسعى أيضاً إلى جمع 900 مليون دولار أخرى من ببع كمية من الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المفاوضات بشأن جولة جمع التمويلات بدأت قبل اهتزاز الأسواق المالية بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الأمريكية تقريباً في أوائل أبريل/نيسان، وقد تتغير خطط التمويل أو تتأخر، وفقاً لمصادر مطلعة ، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال متحدث باسم «إنسكيل» في بيان موجه إلى بلومبرغ عبر البريد إلكتروني « ندرك أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والاهتمام الكبير بصناعتنا سريعة التطور يولدان اهتماما كبيرا بشركة إنسكيل، لكننا لا نعلق على التكهنات».

وقال متحدث باسم «بايت دانس» إن الشركتين تجريان بعض المناقشات، بشأن توسيع أعمالهما لكن الحديث عن عقد قيمته ملياري دولار «تضخيم كبير لحجم أي تعاون محتمل».