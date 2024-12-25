شركة تابعة لوزارة الدفاع: السفينة الروسية الغارقة في المتوسط بين الجزائر وإسبانيا تعرضت “لهجوم إرهابي”

موسكو: أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية ، الأربعاء، أن سفينتها “أورسا ميجور” التي غرقت في البحر المتوسط، بين الجزائر وإسبانيا، هذا الأسبوع تعرضت إلى “هجوم إرهابي”.
وقالت شركة “أوبورونلوغيستيكا” في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها “تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 كانون الأول/ديسمبر 2024 ضد السفينة أورسا ميجور”، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه.
وأضافت أن “ثلاثة انفجارات متتالية” وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها.
لم تكشف الشركة العناصر التي اعتمدت عليها لاعتبار غرق السفينة “هجوما إرهابيا”.
وفقد بحاران في حادث غرق السفينة التي كان طاقمها يضم 16 بحارا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الثلاثاء أن غرق السفينة حدث بعد “انفجار في غرفة المحركات”.
أعلن قسم من لجنة التحقيق الروسية، الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، الثلاثاء فتح تحقيق في “انتهاك قواعد السلامة” في الشحن البحري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحصل الحادث في المياه الدولية في المتوسط بين إسبانيا والجزائر.
وبحسب فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، فإن السفينة “أصدرت نداء استغاثة” ليل الاثنين الثلاثاء، على بعد نحو 105 كيلومترات من سواحل مدينة ألميريا الإسبانية، بسبب “سوء الأحوال الجوية”.
وأرسلت إسبانيا مروحية وقوارب إنقاذ ونقلت الناجين إلى البر إلى أن وصلت سفينة حربية روسية وتولت عملية الإنقاذ، قبل أن تغرق “أورسا ميجور”.
عقوبات أمريكية
وسفينة الشحن هي الأكبر التي تملكها شركة “أوبورونلوغيستيكا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي توفر أيضا خدمات النقل المدني والخدمات اللوجستية.
وخضعت السفينة والشركة المالكة لها لعقوبات أميركية في أيار/مايو 2022 بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا وذلك على خلفية تقديمها “خدمات النقل… لتسليم البضائع إلى شبه جزيرة القرم المحتلة من روسيا”، وفق ما أفادت حينها وزارة الخارجية الأميركية.
وبحسب الشركة، كانت السفينة تنقل رافعات ميناء وأغطية فتحات كاسحات الجليد إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.
وأورد موقع “أجنستفو” الاستقصائي الإخباري أن أغطية الفتحات كانت مخصصة لكاسحة الجليد النووية الجديدة المعروفة باسم “ليدر”، والمصممة لكسر الجليد السميك على طريق البحر الشمالي.
وأكدت الشركة الأربعاء أن السفينة لم تكن “محملة بأكثر من طاقتها” معربة عن أسفها لطرح هذه الفرضية في “عدد من وسائل الإعلام”.
أبحرت السفينة من سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا في كانون الأول/ديسمبر على أن تصل إلى فلاديفوستوك في 22 كانون الثاني/يناير، بحسب موقع مارين ترافيك المتخصص.
وأكدت الشركة في 20 كانون الأول/ديسمبر أن السفينة كانت تشارك في تطوير “الطريق البحري الشمالي”.
تطور روسيا هذا الطريق البحري في القطب الشمالي منذ سنوات أملا في استخدامه كدائرة تجارية جديدة تربط أوروبا بآسيا، وذلك لتسهيل نقل المحروقات.
ميناء طرطوس الروسي
من جهتها، أكدت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن السفينة “أورسا ميجور” استخدمت أيضا لتزويد القوات الروسية في سوريا حيث تمتلك موسكو قاعدة بحرية في طرطوس.
وتظهر خريطة على موقع شركة “أوبورونلوغيستيكا” أن الشركة تغطي، من بين أمور أخرى، طريقا من نوفوروسيسك في جنوب روسيا إلى طرطوس.
تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، تتيحان لها تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وحتى في إفريقيا.
ووجه فرار الرئيس السوري بشار الأسد الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر ولجأ إلى موسكو، ضربة قاسية لطموحات روسيا خاصة أن ذلك يؤكد أيضا إضعاف حليفها الإقليمي إيران.
ولم يحسم بعد مصير القاعدتين الروسيتين.
(أ ف ب)
صرحت مصادر لموقع “سبوتنيك” مؤشرات على رصد و تتبع هذه السفينة-التي غرقت جراء انفجار 3 قنابل قرب المحركات-من قبل جهازي الاستهبارات البريطلني و الأوكراني منذ مرورها ما بين فرنسا و بريطانيا ….لو صح هذا الأمر فسيكون سابقة في تاريخ الملاحة والنقل البحري
اظن أن الأمر كالآتي..
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الحوتيون يهاجمون السفن المدنية التجارية انتقائيا بريطانية وامريكية..
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روسيا تعطي اسلحة متطورة للحوتيين من اجل هذا الامر..
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وهكذا نجد تهديد للملاحة البحرية الامريكية والبريطانية والغربية عموما.. وروسيا ضالعة في الامر..
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أظن ان ما حدث للسفينة الروسية هو تهديد مقابل للملاحة البحرية انتقائيا ضد روسيا.. والبادئ أظلم على ما اظن..
الحوثيون يهاجمون السفن التجارية البريطانية والأمريكية المتجهة الى الكيان المحتل كرد فعل وليس كعدوان…. كما تقول البادئ اظلم والبادئ هو بريطانيا وأمريكا والذين اعتبرو انفسهم فوق القانون … فدعمو المجتل وغطو عن جرائمه ولم يلتزمو بالمحكمة الدولية واباحو لإسرائيل الاعتداء واحتلال اراضي الغير ولم يمنعو عنها الاسلحة وغطو على جرائمها واستخدمو الفيتو ضد حميع دول العالم فقط لجعل اسرائيل ايضا فوق القانون واستثنو اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة واستثنو البرنامج النووي الاسرائيلي من الرقابة كما يحدث مع دول المنطقة الاخرى…. الخ… ..
و هل الفلسطينيون هم الذين بدأو احتلال الصهاينة أم العكس؟ و هل الأمريكان ملائكة منزلة تفعل ما تشاء؟ الإرهاب الصهيوأميركي هو داء هذا العصر !! ينهب مقدرات الشعوب و لو كان ذلك بالإبادة ….لا تجد في تاريخهم إلا هذا!! رب عذر أقبح من ذنب……هذا سيفتح المجال لأعمل تخريبية بين الدول الكبرى لا محالة …روسيا لن تسكت
رغم كل ما حدث نجد من يتحدث عن ان ايران
تساند المقاومة.. وها هي اشعلت القلاقل في سوريا
من اجل فلسطين.. طبعا.. بعد وعيد مباشر ومتلفز
من المرشد خامينائي..
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اليمن للاسف دولة فقيرة بسبب الحروب.. ولا
تستطيع ان تشتري صواريخ باليستية.. فما بالك
بصواريخ فرط صوتية..
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هم دراع متبقي لايران .. في اليمن.. وعلى حساب
اليمن.. وليس طهران..
توضيح..
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كي لا يتم خلط الامور كما تفعل ايران.. انا هنا لا اتحدث
عن عدالة القضية الفلسطينية.. ولا عن العدوان
الاسرائيلي.. ولا عن مساندة الغرب لاسرائيل..
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الامر يتعلق بايران التي لا تهاجم الغرب مباشرة..
بل فقط بواسطة ادرع لها في الدول العربية .. لتصدير
الخراب من اجل مصالحها التي لا علاقة لها بقضية
فلسطين..
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ان احبت الدفاع عن غزة .. فما يمنعها ان ترسل صواريخها
مبلشرة على اسرائيل بدون ان ترسلها من العراق
واليمن وجنوب لبنان…
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غزة هي التي هدمت عن بكرة ابيها ولبس اصفهان..
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بغداد هي المنكوبة وليس خرسان..
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اليمن هو المحطم وليس تبرز..
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ضاحية لبنان هي الخراب.. وليس ضاحية طهران..
@الصنايبي كمون
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لا لخلط الامور.. لا علاقة لعدالة قضية فلسطين بالصراع
بين ايران والغرب..
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وضحت الامر اعلاه..
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ايران تهاجم سفنا تجارية غربية فقط.. ولا تهاجم
سفنا هندية ولا صينية … حتى وهي متجهة الى
اسرائيل محملة بالسلاح كما السفن الهندية..
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الغرب فرض عقوبات تجارية على ايران.. وايران
ردت بحضر اابحر الاحمر على سفن الغرب ..
كي تعلو التكلفة وتتضرر التجارة في الدول الغربية..
وهذا من اجل رفع العقوبات وتمرير المشروع النووي..
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لكن ما دخل روسيا…
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روسيا مؤخرا تمرر عبر الحوتيين رسائل بخصوص اوكرانيا..
كي يكف الغرب من مساندة اوكرانيا.. هي كذلك
لا تريد مهاجمة امريكا من داخل روسيا .. ولا تهتم
بقضية فلسطين…
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وتبقى بلاد العرب مركزا لتمرير الرسائل عبر تخريبها باسم قضية فلسطين..
بهكذا منطق : فرنسا و الصهاينة يريدان أيضا تخريب شمال إفريقيا بأذرعهما المعروفة !! سواء ٤ي ليبيا أو في الساحل و الدويلات الوظيقية متتاغمة معها !! لا ينبغي وضع إيران شماعة
الحروب هي التجارة الرابحة في عصرنا الحالي ما ان تخمد بمنطة حتى تشتعل باخرى و عموما في العالم العربي ففي حال تعذر نشوب حرب ما فيجب اختلاقها. اما الارهاب فيبقى ذلك الجوكير الذي يمكن اشهاره في جميع المناسبات
أكيد هناك دافع خبيث من وراء اشراك الجزائر في قضية غرق السفينة الروسية في البحر الأبيض المتوسط