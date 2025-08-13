سياسة | دولي | أوروبا

شركة دفاع ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

منذ 10 دقائق

قاعة تجميع تابعة لشركة رينك الألمانية لتصنيع التروس في أوغسبورغ جنوب ألمانيا

برلين: في ظل الجدل حول الحظر الجزئي الذي فرضته ألمانيا على تصدير بعض المعدات الدفاعية إلى إسرائيل، تدرس شركة الدفاع الألمانية “رينك”، التي تتخذ من أوغسبورغ مقرا لها، إمكانية الالتفاف على هذا الحظر الجزئي.

وقال رئيس الشركة، ألكسندر ساجيل، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن هناك خطة بديلة تتضمن نقل إنتاج علب التروس الخاصة بدبابات إسرائيل إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن ساجيل قوله إنه من منظور ألماني، تقع على عاتق الشركة “المسؤولية في ضمان حفاظ إسرائيل على قدرة الردع”.

وأضاف ساجيل أن هذا ليس ضروريا في غزة فحسب، بل على الحدود الإسرائيلية الأخرى أيضا.

ولم يحدد ساجيل عدد علب التروس المعنية.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن، الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ أن برلين لن تسمح في الوقت الحالي بتصدير أي أسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة مثيرة للجدل للاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها، حيث يعيش أكثر من مليون مدني فلسطيني.

(د ب أ)

