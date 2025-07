شركة دلتا إير لاينز: مطبات هوائية تجبر طائرة على الهبوط ونقل 25 راكبا إلى المستشفى- (فيديو)

واشنطن: قالت شركة طيران دلتا إير لاينز إن رحلة جوية تابعة لها كانت متجهة من سولت ليك سيتي إلى أمستردام تعرضت لمطبات هوائية شديدة، مما أسفر عن نقل 25 راكبا إلى المستشفى واضطرار الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار مينيابوليس- سانت بول الدولي.

وهبطت الطائرة وهي من طراز إيرباص أيه 330 – 900، التي تتسع لأكثر من 250 راكبا، قرابة الساعة 45:7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء، وكان بانتظارها فريق الإطفاء والمسعفون في المطار.

🚨 Delta Flight DL56 (A330‑900) from Salt Lake City to Amsterdam hit intense turbulence midair, forcing an emergency landing in Minneapolis

—275 passengers, 13 crew

—25 hospitalized

—Food carts & passengers violently thrown

One of 2025's worst turbulence cases#Alerta #earthquake pic.twitter.com/Gy9Gl6HATh

— GlobeUpdate (@Globupdate) July 31, 2025