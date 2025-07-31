شركة دلتا إير لاينز: مطبات هوائية تجبر طائرة على الهبوط ونقل 25 راكبا إلى المستشفى- (فيديو)

واشنطن: قالت شركة طيران دلتا إير لاينز إن رحلة جوية تابعة لها كانت متجهة من سولت ليك سيتي إلى أمستردام تعرضت لمطبات هوائية شديدة، مما أسفر عن نقل 25 راكبا إلى المستشفى واضطرار الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار مينيابوليس- سانت بول الدولي.

وهبطت الطائرة وهي من طراز إيرباص أيه 330 – 900، التي تتسع لأكثر من 250 راكبا، قرابة الساعة 45:7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء، وكان بانتظارها فريق الإطفاء والمسعفون في المطار.

🚨 Delta Flight DL56 (A330‑900) from Salt Lake City to Amsterdam hit intense turbulence midair, forcing an emergency landing in Minneapolis

—275 passengers, 13 crew

—25 hospitalized

—Food carts & passengers violently thrown

One of 2025's worst turbulence cases#Alerta #earthquake pic.twitter.com/Gy9Gl6HATh — GlobeUpdate (@Globupdate) July 31, 2025

وأفادت شركة الطيران بأن الركاب الـ 25 نقلوا إلى مستشفيات لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

وأفادت إحدي ركاب الطائرة بأن الركاب الذين لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان تطايروا داخلها.

وقالت الراكبة ليان كليمنت ناش لشبكة (أيه بي سي نيوز) إن “الركاب اصطدموا بسقف الطائرة ثم سقطوا على الأرض. حتى عربات الخدمة ارتطمت بالسقف وسقطت، وأصيب بعض الأشخاص. حدث ذلك عدة مرات، وكان الأمر مرعبا للغاية.”

وقالت شركة دلتا في بيان: “نعرب عن امتناننا لجميع أفراد فرق الطوارئ الذين شاركوا في التعامل مع الحادث.”

وتعد الإصابات الخطيرة الناتجة عن المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية نادرة، لكن العلماء يقولون إنها قد تصبح أكثر شيوعا مع تغير المناخ الذي يؤثر في التيار النفاث.

وكان شخص قد لقي حتفه عندما تعرضت رحلة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لمطبات هوائية شديدة في مايو / آيار 2024، وهو أول شخص يلقى حتفه بسبب المطبات الهوائية على متن شركة طيران كبرى منذ عدة عقود.

(أ ب)