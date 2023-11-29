شركة “زيم” الإسرائيلية: سنقوم بتحويل سفننا عن قناة السويس

تل أبيب: أعلنت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم”، الأربعاء، تحويل سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشركة قولها: “بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية وسنقوم بتحويل سفننا عن قناة السويس”.

واعتبرت الهيئة العبرية أن تحويل مسار السفن يعني “تأخير في وصول الشحنات إلى إسرائيل”.

ولم توضح هيئة البث حتى الساعة (15:25 ت.غ)، أي مسار بديل ستعتمده الشركة.

يشار أن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول الأمريكي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام أيضا، اعتراض طائرة مسيرة من دون طيار، كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.

(الأناضول)