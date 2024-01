شركة طبية مملوكة لإيلون ماسك تتمكن من وضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة- (فيديو)

سان خوسيه: قامت شركة التكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، “نيورالينك”، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.

وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت “إكس” يوم الاثنين إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء الذي تم يوم الأحد.

ونشر ماسك: “تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية”.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024