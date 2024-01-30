شركة طبية مملوكة لإيلون ماسك تتمكن من وضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة- (فيديو)

سان خوسيه: قامت شركة التكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، “نيورالينك”، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.

وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت “إكس” يوم الاثنين إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء الذي تم يوم الأحد.

ونشر ماسك: “تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية”.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

يشار إلى أن هذه الخطوة من نيورالينك مصممة لتمكين الأشخاص من التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام أفكارهم، فضلا عن تشغيل تقنيات أخرى.

وفي شهر أيار/مايو، حصلت شركة نيورالينك على ترخيص لاستخدام الغرسة المسطحة والدائرية في تجربة سريرية مع البشر، بعد أن تم اختبارها سابقا على القردة.

وتحتوي الغرسة على 1024 إلكترود، ويقوم روبوت بتوصيلها بالدماغ باستخدام إبرة ناعمة للغاية.

وللتجربة السريرية، كانت نيورالينك تبحث عن مرضى يعانون من الشلل الرباعي، أي شلل في الساقين والذراعين. وعندما يبدأ الأشخاص في التحرك، يصبح جزء معين من الدماغ نشطا.

وتلتقط الإلكترودات هذه الإشارات ويفترض أن تكون كافية لتخيل حركة لتشغيل مؤشر على جهاز الكمبيوتر، على سبيل المثال.

Check out our latest video to learn more about our PRIME Study! 🧠📱 pic.twitter.com/7zTMFzdZsF — Neuralink (@neuralink) November 22, 2023

وحتى مع العمليات الناجحة، قد يحتاج المرضى إلى شهور لتعلم كيفية التحكم في الكمبيوتر باستخدام أفكارهم. وتم تصميم التجربة السريرية لشركة نيورالينك لتستمر لمدة ست سنوات.

ويتم إجراء أبحاث حول واجهات الدماغ والحاسوب من هذا النوع منذ سنوات، وقد تم تركيب غرسات متنوعة لدى بعض الأشخاص بالفعل. وتمتلك نيورالينك أيضا العديد من المنافسين الذين يأملون أيضا في استخدام التكنولوجيا تجاريا.

(د ب أ)