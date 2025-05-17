شركة «غوغل» ستدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس الأمريكية

لندن ـ «القدس العربي»: أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية أن شركة «غوغل» ستدفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم بشأن جمعها بيانات عن المستخدمين من دون الحصول على إذن.

ورفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية ضد «غوغل» عام 2022، واتهمها بجمع الملايين من القياسات الحيوية المحددة للهوية، بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجاتها وخدماتها مثل «صور غوغل» و«مساعد غوغل» و«نيست هاب ماكس».

وقال باكستون الأسبوع الماضي: «في تكساس، شركات التكنولوجيا الكبيرة ليست فوق القانون. لسنوات، تتبعت غوغل بشكل سري تحركات الأشخاص وعمليات البحث الخاصة بهم، وأيضاً بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم، من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد كافحت ضدهم وفزت».

بدورها، أشارت الشركة العملاقة إلى أن الاتفاقية تُسوّي ادعاءاتٍ تتعلق بالتصفح المتخفي، وسجلّ المواقع، والبيانات الحيوية. ولم تُقرّ بأيّ مخالفات. وصرح المتحدث باسمها خوسيه كاستانيدا، في بيان، بأن الاتفاقية «تُسوّي مجموعةً من الادعاءات القديمة، والتي تمّت تسوية العديد منها بالفعل، والمتعلقة بسياسات المنتجات التي غيّرناها منذ فترة طويلة. يسعدنا وضع هذه الادعاءات خلفنا، وسنواصل تطوير ضوابط خصوصية فعّالة في خدماتنا».

ولم يُكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص التسوية.

وقبل «غوغل»، وافقت شركة ميتا مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، العام الماضي، على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية مع باكستون أيضاً، بشأن مزاعم جمعها واستخدامها غير القانوني لبيانات التعرف إلى الوجه.