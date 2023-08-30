شركة «مزيكا أمريكا» تعلن إلغاء حفلة محمد منير في نيويورك دون كشف الأسباب والجمهور غاضب

نيويورك – «القدس العربي»: بصورة غامضة دون إبداء الأسباب.. والتذاكر كانت شارفت على النفاذ.. والجمهور العربي غاضب ويريد معرفة الأسباب.. وطلبت من الجمهور إعادة جدولة التذاكر في حال تحديد موعد جديد لحفلة منير في نيويورك، وكتب الاسكندراني للفنان محمد منير مستهجناً أراك في القاهرة. وفضلت شركة مزيكا الصمت تجاه أسئلة الجمهور الذي تهافت على شراء التذاكر ورؤية الكينج منير؟

أثار إعلان إلغاء شركة «مزيكا أمريكا»، المتعهدة بتنظيم الحفلات الموسيقية العربية، والموكلة بتنظيم حفلات الكينج محمد منير في الولايات المتحدة الأمريكية ونيويورك محطته الأولى، لحفلته المزمع اقامتها الجمعة لغطاً وغضباً واسعين.

ويبدي جمهور النجم خيبة أمل كبيرة، ليس في نيويورك فحسب، بل في أمريكا كلها، لسببين، الأول أن الشركة المنظمة لحفلة منير النيويوركية لم ترو عطش جمهوره وتبدي أسباب إلغاء الحفل، والآخر أنها لم تعلن أيضاً عن زمن استرداد قيمة التذاكر المباعة لمئات الناس، الذين حجزوا منذ عدة أسابيع. وقد عبر العديد من الجمهور الذين اشتروا تذاكر حفلة نيويورك للكينج، عن امتعاضهم الشديد واستهجانهم. وما يزيد الحدث غموضاً هو عدم تعليق الكينج، عن سبب الغاء حفلته لا من قريب ولا بعيد عن طريق حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلن الشركة كذلك عن زمن استرداد الأموال واكتفت برسالة الكترونية قصيرة، تلقت «القدس العربي» نسخة منها «بطمأنة جمهور منير برسالة جماعية الكترونية عن طريق بريد الشركة للذين حجزوا التذاكر، قائلة: «أعزائي العملاء؛ نعتذر بشدة عن الخطأ الفني الذي حدث، والذي أدى إلى التواصل الجماعي غير المقصود عبر البريد الإلكتروني. نحن نتفهم الارتباك والإزعاج، الذي قد يكون سببه هذا الأمر، ونأسف بشدة لأي سوء فهم قد ينشأ عن هذا الموقف. وفي ما يتعلق بإلغاء الحدث، نود أن نؤكد لكم أننا ملتزمون بحل هذه المسألة بسرعة وكفاءة. كن مطمئنًا، سنتصل بك بشكل منفصل لنقدم لك معلومات محددة بخصوص عملية استرداد الأموال. رضاكم مهم بالنسبة لنا، ونريد التأكد من تصحيح الوضع بأفضل طريقة ممكنة. مرة أخرى، نعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر ونقدر تفهمك بينما نعمل على معالجة المشكلة. نشكرك على صبرك ودعمك».

فيما رد كثيرون من مشتري التذاكر عبر رسالة تفاعلية جماعية ناجمة عن خطأ فني لشركة مزيكا «معظمهم سخروا منها والقائمين عليها، مثلما ذكر هيثم الردمان بقوله: نعم يجب أن أقول «المستقبل القريب» ليس واضحا بما فيه الكفاية بالنسبة لي. عند إلغاء حدث ما، عادةً ما تتم معالجة المبالغ المستردة على الفور، لذلك لست متأكدًا من سبب التأخير هنا. إن شركة بطاقة الائتمان الخاصة بي رائعة في التعامل مع النزاعات، لذلك لا أرى سببًا كبيرًا لانتظار إجابات واضحة منك عندما يمكنني بسهولة الاعتراض على هذا الأمر، والتهديد بأن يستغرق هذا وقتًا أطول إذا كان هناك نزاع لا يمنعني من القيام بذلك. إذا كنت ترغب في أن يتحلى العديد من مشتري التذاكر بالصبر الذي تطلبه، فيرجى تقديم المزيد من التفاصيل حول الموعد المتوقع لاسترداد الأموال، وكذلك سبب إلغاء الحفل. شكرًا لك.

فيما علقت رنا فرج بالقول «أهلاً لن أرغب في إعادة الجدولة. أود استعادة أموالي». فيما اتفقت معها منال أبو عبس قائلة: «أنا أتفق معك تمامًا، يجب معالجة المبالغ المستردة على الفور ويرجى تقديم تفاصيل حول الموعد المتوقع لاسترداد أموالنا».فيما علق ساخراً محمد الاسكندراني بقوله «لا أعتقد أننا في حاجة إلى معرفة سبب إلغائه. أعتقد أنه لا يمكننا سوى طلب استرداد الأموال، وهو ما تم تأكيده في البريد الإلكتروني السابق».

وكان من المتوقع أن يتجه الفنان محمد منير لإحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية الخاصة به في أمريكا كجزء من حفل موسم الصيف 2023 الحالي.

واستعد منير لإقامة أكثر من حفلة مميزة لجمهوره العربي والعالمي ابتداء من مساء غدٍ الجمعة في مدينة نيويورك، وكاليفورنيا ومدن أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان جمهوره العربي الكبير هنا في أمريكا متشوقاً له ولفرقته الجميلة. وكان من المفترض أن تنطلق تلك الجولة الموسيقية الرائعة بحفلته الأولى في مدينة نيويورك لكن تم إلغاؤها قبل يومين فقط.

ويخشى البعض بعد تأجيل حفلته في نيويورك، أن تكون مقدمة إلغاء حفلاته جميعها في الولايات المتحدة، واقتصار اختتام جولته الصيفية على المنطقة العربية، التي كان اخرها حفلة جدة وقبلها في دبي، وكذلك حفلة مدينة العلمين في مصر.