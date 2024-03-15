شركة مملوكة لملياردير فرنسي ـ لبناني ستستحوذ على مجموعة إعلامية لملياردير فرنسي ـ إسرائيلي

باريس: ستستحوذ شركة “سي إم آ سي جي إم” التي يملكها الملياردير الفرنسي-اللبناني رودولف سعادة على مجموعة “ألتيس ميديا” التي تضم محطة “بي إف إم تي في” الإخبارية لقاء 1,55 مليار يورو لباتريك دراهي الذي تواجه مجموعته قضية فساد.

وشكّل هذا الإعلان مفاجأة إذ نفت “ألتيس ميديا” في مناسبات عدة شائعات بيع فرعها لوسائط الإعلام والتي تكثفت في الأشهر الأخيرة.

وقال المشتري في بيان إن “سي إم آ سي جي إم وقّعت اليوم وعد شراء مع مجموعة ألتيس فرانس بهدف الاستحواذ على 100 % من رأس مال ألتيس ميديا”.

وتبلغ قيمة المؤسسة في الصفقة 1,55 مليار يورو. وأشارت “ألتيس ميديا” إلى أنه “يفترض أن تتم صفقة الشراء خلال الصيف”.

وقالت “سي إم آ سي جي إم” إنها ستستحوذ على 80 % من “ألتيس ميديا” في حين ستستحوذ شركة “ميريت فرانس” القابضة التي يملكها سعادة على النسبة المتبقية (20 %).

من جهتها، قالت “ألتيس ميديا” في بيان منفصل “يعرب باتريك دراهي عن ثقته الكاملة برودولف سعادة الذي تربطه به علاقات وثيقة وودية منذ سنوات (…) لمواصلة الاستثمار وتطوير ألتيس ميديا”.

وكان دراهي يريد بيع المجموعة بسبب الديون الكبيرة التي تتكبّدها كما انه مستهدف في تحقيق بتهمة فساد في البرتغال.

وسيحتفظ الملياردير الفرنسي-الإسرائيلي (مولود في المغرب) بأعمال “ألتيس ميديا” الأخرى، من بينها شركة الاتصالات الفرنسية “إس إف إر” وشركات أصغر في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

(أ ف ب)

