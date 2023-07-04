شركة ميتا تخسر قضية خصوصية البيانات في محكمة العدل الأوروبية

لوكسمبورج: خسرت شركة “ميتا” الشركة المالكة لـ”فيسبوك” قضية أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد خصوصية البيانات اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صحافي صادر عن محكمة العدل الأوروبية إن السلطات الوطنية، التي تقوم أيضا بدراسة قضايا المنافسة، يمكن أن تتحقق أيضا من الامتثال للوائح خصوصية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وركزت القضية على قيام ميتا بجمع بيانات نشاط المستخدمين على موقع فيسبوك وهو داخل أو خارج منصة التواصل الاجتماعي، وكذلك من خدمات ميتا الأخرى مثل واتساب، لغرض الإعلانات الموجهة.

وقد منعت هيئة حماية المنافسة الألمانية (المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار) ميتا من جمع البيانات بدون موافقة مستخدم فيسبوك، لشعورها بالقلق إزاء إساءة استخدام فيسبوك وضعه في السوق.

(د ب أ)