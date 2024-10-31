لايف ستايل | تكنولوجيا

شركة ميتا تعتزم ضخ مبالغ مالية كبيرة في الذكاء الاصطناعي

31 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

سان خوسيه- كاليفورنيا: تعتزم شركة ميتا للتواصل الاجتماعي ضخ مبالغ مالية كبيرة من عائداتها المزدهرة من المبيعات في الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية، حسبما جاء في تقريرها المالي الذي نشر أمس الأربعاء.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تعتزم تخصيص ما لا يقل عن 38 مليار دولار للاستثمارات طويلة المدى في الذكاء الاصطناعي هذا العام، ويتضمن ذلك تكاليف مراكز البيانات- بزيادة بواقع أكثر من مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة.
وبعد ذلك سوف يتم زيادة الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر خلال العام المقبل.
ويشار إلى أن ميتا تقوم تدريجيا بدمج برامج الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تولد نصوصا أو صورا، في تطبيقاتها، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 كيف يمكن تمييز النصوص المكتوبة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
17 - أغسطس - 2025
غوغل ستنفق 9 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
13 - أغسطس - 2025
مفتي تونس: لا بد أن يكون الذكاء الاصطناعي متناغما مع الشريعة الإسلامية- (فيديو)
13 - أغسطس - 2025
دراسة: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يقلص” مهارات بعض العاملين في مجال الصحة
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية