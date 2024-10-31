شركة ميتا تعتزم ضخ مبالغ مالية كبيرة في الذكاء الاصطناعي

سان خوسيه- كاليفورنيا: تعتزم شركة ميتا للتواصل الاجتماعي ضخ مبالغ مالية كبيرة من عائداتها المزدهرة من المبيعات في الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية، حسبما جاء في تقريرها المالي الذي نشر أمس الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعتزم تخصيص ما لا يقل عن 38 مليار دولار للاستثمارات طويلة المدى في الذكاء الاصطناعي هذا العام، ويتضمن ذلك تكاليف مراكز البيانات- بزيادة بواقع أكثر من مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة.

وبعد ذلك سوف يتم زيادة الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر خلال العام المقبل.

ويشار إلى أن ميتا تقوم تدريجيا بدمج برامج الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تولد نصوصا أو صورا، في تطبيقاتها، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام.

(د ب أ)