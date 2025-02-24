شركة ناشئة مصرية تتحول إلى مشروع كبير لإنتاج وتصدير سيارات تسير على الماء

القاهرة – رويترز: ما بدأ منذ سنوات قليلة مشروعاً صغيراً لإنتاج مركبة على شكل سيارة مصنوعة محليا وتتحرك فوق سطح المياه تحول الآن إلى مشروع كبير.

فقد تأسست شركة «جِت كار كرومه» على يد رجل أعمال مصري شاب، وبيعت سياراته التي تسير على الماء في أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند.

وبميزانية قدرها 50 ألف دولار في عام 2019، دشن كريم أمين مشروعه الصغير لصناعة مركبات يمكنها السير فوق المياه. وبدأ بعدد قليل من هذه المركبات في مشغل في منطقة الساحل الشمالي لمصر.

وسرعان ما تطور مشروعه الصغير ليصبح مصنعاً كبيراً في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة يصنع فيه المركبات حسب الطلب ويصممها خصيصاً لتناسب الأذواق الشخصية لعملائه. ويقول أمين إن معظم أجزاء السيارة يتم تصنيعها محلياً وإنه يستورد المحركات فقط من اليابان ويعدلها وفقاً لطلبات العملاء.

وقال أمين من مصنعه بينما يشير إلى إحدى المركبات إن مركباته يتم صنعها بمواصفات حسب طلب المشتري. وأضاف أن مركبات شركته صناعة مصرية «إيد مصرية، كلها صناعة يدوية خاماتنا كمان محلية. تقريباً مفيش حاجة ما بنعملهاش هنا في مصنعنا».

ونجح رجل الأعمال الشاب (33 عاماً) في صنع أكثر من 950 سيارة، معظمها بيع في الخارج. ويقول إن القيمة الإجمالية لمشروعه الآن بلغت خمسة ملايين دولار.

وقال أمين خلال جولة نيلية أن شركته تصدر لسبعين دولة منها أمريكا وكندا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص.

وتتراوح تكلفة السيارة الواحدة الآن بين 20 ألف دولار و40 ألف دولار، حسب مواصفاتها. ويستغرق تصنيع مركبة واحدة نحو 20 يوماً.

ويشعر الشاب بالفخر عندما يرى سياراته تسير على صفحة مياه نهر النيل في مصر. وفي حين أنه فخور برؤية عملائه يقودون سياراته في أنحاء العالم، فإنه يقول إنه يستمتع أيضاً برؤيتهم في وطنه مصر.