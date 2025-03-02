شركة نرويجية ترفض تزويد السفن الأمريكية بالوقود احتجاجا على معاملة ترامب لزيلينسكي

إسطنبول: أعلنت شركة “هالتباك بانكرز” النرويجية للنفط والشحن، السبت، توقفها الفوري عن تقديم وقود للسفن الأمريكية، على خلفية المشادة الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقالت الشركة في منشور لها على “إكس”، إن العالم شهد الجمعة “أكبر استعراض مباشر من قبل الرئيس الأمريكي ونائبه”.

وأضافت أنه من الجدير بالثناء محافظة الرئيس الأوكراني على هدوئه خلال ما وصفته بـ”الاستعراض التلفزيوني الغادر من قبل الولايات المتحدة”.

وأكدت الشركة النرويجية توقفها “فورا” عن تزويد الوقود للقوات الأمريكية في النرويج وللسفن الأمريكية التي تتوقف في الموانئ النرويجية.

وتابعت: “لا وقود للأمريكيين! نحن نشجع جميع النرويجيين والأوروبيين على اتباع نهجنا”.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع النرويجي تورا ساندفيك، أن القوات الأمريكية في بلاده ستستمر في الحصول على الإمدادات والدعم اللازم، وذلك على خلفية إعلان شركة نرويجية خاصة توقفها عن تزويد السفن الأمريكية بالوقود.

وأشار ساندفيك إلى أن قرار الشركة النرويجية “لا يتماشى مع سياسة الحكومة”، مشددا على أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والنرويج مستمر.

وأكد الوزير النرويجي أنه تم توفير جميع الدعم المطلوب للقوات الأمريكية في بلاده والتي قال إنها “ستستمر في تلقي الإمدادات والدعم اللازم من النرويج”.

ومساء الجمعة، شهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة.

(الأناضول)